【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企

究竟給多少家用先公道？多少家用先合理？近日有網民於網上討論區發文，指其父母要求每人各要20%家用，惟樓主每月只有15k人工，慨嘆表示：「父母小時候沒有給零用錢，讀大學時完全靠自己。」

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【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民 被拆穿「真面目」 結婚後沒有給過家用 不理長期病患媽媽？ 【下一頁】

此帖文一出，引來網民討論，他們大多數鼓勵樓主搬出去一個人住，「15X0.4=6，六千元夠你出去租屋住。」、「計算完自己租屋好過給『家用』。 」、「你父母沒有為你打算過，出去與朋友租屋住。」、「如果自己出去租屋和食飯不用$6000，這樣你搬出去住。」、「嘗試找人合租，不介意生活質素低的話，可以自己租。」

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責任編輯：陳頌潔