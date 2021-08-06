【ET講股通】梁耀康：等轉勢（歡迎留言問股） 股市 15:44 2021/08/06 分享： 恒指午後再轉跌，騰訊 （00700） 午後再升3.7%，報455.4元，成為支撑大市一大動力。後市點睇，《ET講股通》主持梁耀康今日於節目內為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3026038 有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。 ▲ 【ET講股通】梁耀康：等轉勢（歡迎留言問股） 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康︰牛皮 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/05 【ET講股通】梁耀康︰牛皮 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰疫情憂慮再起 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/04 【ET講股通】孫運喜︰疫情憂慮再起 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰一招接一招 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/03 【ET講股通】孫運喜︰一招接一招 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康︰中證監放話溫和當利好 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/02 【ET講股通】梁耀康︰中證監放話溫和當利好 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康︰中證監出口術開逃生門 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/29 【ET講股通】梁耀康︰中證監出口術開逃生門 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 騰訊 恒生指數 股票