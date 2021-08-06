  • 30°C
香港時間 : 2021806日 (五) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：等轉勢（歡迎留言問股）

股市 15:44 2021/08/06

分享：

恒指午後再轉跌，騰訊  （00700）  午後再升3.7%，報455.4元，成為支撑大市一大動力。後市點睇，《ET講股通》主持梁耀康今日於節目內為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3026038

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

【ET講股通】梁耀康：等轉勢（歡迎留言問股）

 

 

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康︰牛皮 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/05
【ET講股通】梁耀康︰牛皮 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜︰疫情憂慮再起 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/04
【ET講股通】孫運喜︰疫情憂慮再起 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜︰一招接一招 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/03
【ET講股通】孫運喜︰一招接一招 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康︰中證監放話溫和當利好 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/02
【ET講股通】梁耀康︰中證監放話溫和當利好 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康︰中證監出口術開逃生門 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/07/29
【ET講股通】梁耀康︰中證監出口術開逃生門 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
騰訊 恒生指數 股票

上一篇文章

【監管跌市】《深圳商報》發文批媒體輿論擾市、文已刪除　盤點近期曾被點名的行業板塊

下一篇文章

【快手股價】快手曾失80元、列歌單「冷靜面對非理性震盪」　官媒批低俗影片平台有責
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】屈臣氏推WatsMask奪金特別版口罩、限量2020盒　每售一盒捐30元予運動員基金
【東京奧運】屈臣氏推WatsMask奪金特別版口罩、限量2020盒　每售一盒捐30元予運動員基金
【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元
【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【銀色債券】銀債若抽中12手 3年有望賺息逾1.2萬元
【銀色債券】銀債若抽中12手 3年有望賺息逾1.2萬元
【快手解禁】快手股價重挫15%失守90元　逾38億股今日解禁、期待北水支援？
【快手解禁】快手股價重挫15%失守90元　逾38億股今日解禁、期待北水支援？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升124點　騰訊ADR反彈　北水走資逾11億沽騰訊（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升124點　騰訊ADR反彈　北水走資逾11億沽騰訊（不斷更新）