【ET講股通】梁耀康︰等轉勢 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報26179點，跌25點，大市成交1,480億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股繼續牛皮，技術走勢上，恒指連日窄幅橫行，宜提防突然急跌，若抽升重上26650點，危機才可解除。

（開聲聽↓）

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00：05 - 港股市況速報及解讀

01：50 - 官媒發文批輿論擾市怎解讀

05：21 - 奶粉股受累官媒指或影響母乳餵哺

09：02 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景如何

11：43 - 股票分析：比亞迪 （01211） 股價前景如何

12：16 - 股票分析：洛陽鉬業 （03993） 股價前景如何

13：37 - 航運股可留意：中遠海控 （01919） 、東方海外 （00316） 買賣策略

15：59 - 股份推介：長江基建 （01038）

19：39 - 港股收市速報

20：02 - 股票分析：眾安在線 （06060） 股價前景如何

23：50 - 股票分析：快手 （01024） 股價前景如何

25：55 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何

29：00 - 股票分析：長實集團 （01333） 可以吼嗎

30：24 - 股票分析：小米集團 （01080） 股價前景如何

33：21 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景如何

34：51 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 股價前景如何

市場焦點繼續圍繞內地監管。深圳有官媒反駁同業發文影響股市，惟文章半日被刪除。

續迴避監管打壓行業

市傳互聯網企業的稅務優惠或被撤銷，阿里巴巴 （0998） 明言有此風險，騰訊 （00700） 則未有回應。後市還看科企管理層如何解畫，券商亦有可能因此下調目標價及評級。

新華社發文批評配方奶粉營銷，相關股受壓。中國飛鶴 （06186） 跌4.4%至14.06元，不建議散戶撈貨。憂慮監管部門最終出手，擁潛在風險之行業，還是少沾手為妙。

業績理想的中芯 （00981） 僅升0.9%至28.15元，展望後市，若下周未能破頂，反而向下失守25.25元，宜走貨，或向下測試低位支持。

長江基建可候低吸納

電池相關股方面，市傳獲Tesla採購電池的比亞迪 （01211） 升1.7%至275.4元，續緊盯240元，若失守則走貨。洛陽鉬業 （03993） 升6.2%至5.8元，若無貨，宜待突破密集區才追入，上望7元。

運費持續破頂，航運股造好，中遠海控 （01919） 升4.8%至13.48元，若突破13.72元，有機上試15、16元；若失守12.6元，則止蝕。

長江基建 （01038） 跌0.2%至47.5元。此股長遠發展理想，負債水平較低，營運現金流亦充裕，加上若大市向下，高息股防守力較強。長建的股息連續24年有增長，現價股息率亦有5厘以上，可候低吸納。

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