【商業太空】維珍銀河太空遊恢復售票 票價升至45萬美元

英國富豪布蘭森（Richard Branson）上月完成太空之旅後，其太空旅行公司維珍銀河（Virgin Galactic）周四宣布，將恢復太空遊售票，票價更由25萬美元升至45萬美元，上漲了約兩倍。

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的聲明提到，私人太空遊有三種選擇：一是單人座位、二是親朋好友同行的多座預定，三是買斷特定航班的全部6個座位。目前該公司手上大約有 600 張預定船票。

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維珍銀河公司將於9月再度進行太空飛行，會與意大利空軍在美國新墨西哥州（New Mexico）的美國太空港（Spaceport America）進行。維珍銀河6月份獲得美國航空安全監管機構的批准，可以將乘客送入太空。



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