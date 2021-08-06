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【太空旅行】維珍銀河太空船SpaceShipTwo恢復售票　每位索價350萬港元

科技 17:22 2021/08/06

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維珍銀河近日宣布將恢復公開銷售其SpaceShipTwo太空船的門票。

維珍銀河（美：SPCE ）近日宣布將恢復公開銷售其SpaceShipTwo太空船的門票。該企已於今年6月成功獲美國聯邦航空管理局該企旗下的旗艦太空船SpaceShipTwo 會在稍後重新開放，可容納4名乘客。當該飛船上升至距離地球表面大概85公里高時，乘客便可解開安全帶，以體驗約數分鐘的失重感。 

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該企目標在2022年初開始載客，目前已經售出了超過600張機票。Michael Colglazier聲稱該太空船內每個座位的成本高達60萬美元（約467萬港元），故單一機票的定價大約為45萬美元（約350萬港元）。維珍航空將提供3種乘搭該太空船的機票選項，包括：單人座位、情侶、朋友或家庭多座位套票以及包機。

事實上，該企曾在2014年試飛期間發生致命事故，自此不再向客戶銷售機票。該企創辦人Richard Branson也承諾，他將自行試乘SpaceShipTwo，希望在確保試飛成功後才開始為客戶提供服務，以重建客戶對其太空船安全性的信心。

Richard Branson已於今年7月成功完成試飛任務。而下一次太空飛行測試將於9月下旬在美國太空港進行，屆時意大利的空軍成員將會搭乘。

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責任編輯：陳泳如

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