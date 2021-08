【種族歧視】旗下工廠涉歧視黑人員工 特斯拉被判賠償100萬美元

特斯拉(Tesla Inc.)因未能阻止其於電動車製造工廠的主管,以侮辱N字開頭的稱謂,稱呼一名黑人下屬,因而被判需要賠償100萬美元。

據《彭博》報道,獲賠償的黑人前員工名為Melvin Berry,他在2015年加入特斯拉任職物料管理員,然而工作不到18個月後就辭職。Berry是次勝訴也是黑人員工多年來對特斯拉投訴以來,一次罕見的勝利。

這些黑人員工指出,特斯拉生產線人士經常會以種族歧視稱謂稱呼他們,而特斯拉對此睜一隻眼閉一隻眼,更沒有清理公用區的納粹記號塗鴉,以及其他仇恨符號。

報道提到,雖然一般仲裁的過程會保密,但法庭檔案披露,仲裁員在聽取雙方證人的意見後稱這是一個困難的案件,但明顯Berry的指控要比特斯拉的否認,來得更可信。貝利表示自己不但僅被主管使用侮辱性稱謂,還被迫長時間工作,及推更重的貨車。

47歲的貝利透過電話訪問向《彭博》稱,他將休息一段時間來關注自己的心理健康,因為他還沒有「從傷痛中走出來」。

曾強烈否認本案和其他類似案件中的指控,並在2017年的一份聲明中表示,該公司「絕對反對任何形式的歧視、騷擾或任何形式的不公平待遇」( “is absolutely against any form of discrimination, harassment, or unfair treatment of any kind.”)。而特斯拉對本案亦無作出回應。

