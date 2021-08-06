【港元定存】中小行勁加港元短中長息 1年報0.75厘膺高息王

▲ 富邦全面上調港元定存息，1年期報0.75厘榮登冠軍。

8月開局首周，竟有多達5間港銀調整港元定期存款息，兩加兩減，最矚目的是印度ICICI銀行罕有帶頭加息，惟不及富邦進取，因後者全面勁加短中長息0.15厘。相反，小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）及集友下調存息；建行亞洲則加減不一。

專家預計，中小業界會主攻銀債逾300多億元退款，提供特惠息率。

全周港元定期存款格價，以1年期的高息榜呈大執位，因富邦重手加0.15厘，令長息新報0.75厘，一躍而成冠軍，取代雄霸多時的虛擬銀行，由騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的富融（Fusion Bank）所提供的0.7厘。

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至於半年期方面，集友略減0.05厘，新息率報0.75厘，跟大眾財務一樣，膺雙冠王。富邦亦大加0.15厘、至0.7厘，重返亞軍；相反，天星微削0.05厘、至0.6厘，跌出三甲，季軍由信銀國際的0.65厘取代。

展望後市，全球緊盯8月27日舉行的Jackson Hole全球央行年會，聯儲局有何行動。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，美國剛公布7月份ADP私人就業職位，增加33萬，遠少於預期的69萬。不過，以往ADP數據並不能充分預測非農就業變動，可能比較反映小公司的就業情況。

黄栢寧補充，市場對今晚（8月6日）發表的非農數據仍樂觀，預期新增非農職位高達87.5萬，該行更預測有機會新增115萬，令疫後職位損失或進一步收窄至560萬個，失業率有望降至5.6%。

黃栢寧又說，隨着就業市場持續復甦，聯儲局有機會最快在全球央行年會或9月議息會議，宣布第四季開始減少買債，明年底恢復加息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源