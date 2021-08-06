【經濟前瞻】本港全年GDP表現 專家料升5.6%至7.4%

▲ 政府將於8月13日正式公布第二季GDP，並將會調高全年增長預測。

港府將於下周五（8月13日）正式公布本港第二季生產總值（GDP）最新修訂，屆時會上調今年全年經濟預測。財政司司長陳茂波日前已打開口牌，料不只是預算案時曾估計的僅升5.5%。

目前已有兩位專家調升今年GDP預估，包括花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧，他回應本報查詢時表示，已將香港全年經濟增長預測調高0.6個百分點至6.8%。此外，上商研究部主管林俊泓也將預測從4.4%，上調至6.3%。

綜合7位經濟名家的最新預測，估計本港今年GDP增長介乎5.6%至7.4%。

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港府已於上周五（7月30日）公布次季GDP預估，料升7.5%，較市場中位數7.8%的估算為低，亦比首季8%漲幅有所放緩，回落0.5個百分點。至於上半年則錄得7.8%升幅。

黃栢寧認為，第二季內需復甦較預期強勁，抵銷淨出口下跌的影響，加上投資改善加快，縱使也受到去年基數較低所支持，仍特別令人鼓舞。不過，消費要進一步顯著反彈，仍取決於跨境旅遊何時恢復。

華僑永亨經濟師李若凡較保守，料今年全年GDP只升5.6%。信銀國際首席經濟師卓亮則預期錄得6%增幅。最進取的是大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒，預計急升7.4%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源