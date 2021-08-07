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【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！

理財智慧 08:00 2021/08/07

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職場有階級之分是十分正常的，正如每個員工都有自己的上司，而上司就由老闆帶領着做事。但也不代表在公司用的東西會不同，通常為了節省成本，用品理應是批發，一樣的。近日有網民於網上討論區發文，指公司的椅子好像也有階級之分。

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樓主的總監椅子最漂亮，上網查價格發現是九千多元。他直言「坐完唔知係咪會識飛？」另外總監助理椅子也不錯，就沒總監的好。其他高層的椅子也有點不同，但也是一個比一個差。說到最差的當然是職位最低的下屬，甚至連椅背也沒有。樓主覺得公司的椅子沒必要有階級之分，「脊椎健康同階級點解要有掛鉤？」

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帖文一出，嘩聲四起。網民覺得要坐連椅背的椅子實在太慘，又在推測樓主從事哪行，「是不是坐圓凳？還是摺椅？」、「你是做茶餐廳的嗎？」等。樓主直言：「好不人道！在公司的地位就連地底泥也不如！」不過有人笑言，指沒有椅背的話，員工自然能坐直。

亦有人稱自己公司明明不夠地方，但仍然請了幾個實習，讓他們坐圓凳。

有網民的上司是坐電競椅，他又建議樓主如果太羡慕的話，可以自己買一張放公司。

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責任編輯：張瑋婷

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