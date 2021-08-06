【新股IPO】理想汽車2015擬以每股118元定價

理想汽車（新上市編號：02015）招股於今日（6日）截飛，據悉該股計劃以每股118元定價，較最高發售價150元低21.3%，預期集資118億元，下周四（12日）掛牌。

理想汽車2015招股第二日 孖展借出25.3億 超購約68.6%，【見下頁】

理想汽車是次集資所得，其中20%將為研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型；15%將用於智能汽車及自動駕駛技術；10%用於未來增程式電動汽車車型提供資金；另45%將為未來12至36個月擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金；餘下10%用作營運資金及其他一般公司用途。

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理想汽車美股周四（5日）收報31.35美元，跌4.1%。公司每股美國存託股份代表2股A類普通股，若香港IPO以118元定價，將較美股現價水平折讓近3.2%。

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記者：張以正