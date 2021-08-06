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【有相睇】居屋裝修大變身　一房變兩房　業主10年賺近400萬

股樓投資 15:21 2021/08/06

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鄰近港鐵站的居屋向來有價有市，若單位有靚裝修，在目前市況下，多數都以高價易手。富誠地產助理分行經理謝婉玲說，鑽石山龍蟠苑A座中層12室，實用面積約383平方呎，座向南面，望區內市景，原為一房間隔，現改為兩房間隔，日前以650萬元（已補地價）易手，實用呎價約16,971元，創屋苑今年高價。

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從代理提供的單位相片可見，單位雖不是豪裝，但算新淨，料買家可節省一筆裝修費。據悉，原業主於2011年05月以252萬元（已補地價）購入單位，持貨10年，現帳面獲利約398萬元，物業期內升值近1.58倍。 

事實上，龍蟠苑是鑽石山老牌居屋，鄰近港鐵站，交通方便。此外，屋苑自設商場及街市，且與區內大型購物商場荷里活廣場僅隔一條馬路，生活配套應有盡有。 

焦點新盤

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撰文 : 黃卓賢

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居屋 龍蟠苑

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