【有相睇】居屋裝修大變身　一房變兩房　業主10年賺近400萬

鄰近港鐵站的居屋向來有價有市，若單位有靚裝修，在目前市況下，多數都以高價易手。富誠地產助理分行經理謝婉玲說，鑽石山龍蟠苑A座中層12室，實用面積約383平方呎，座向南面，望區內市景，原為一房間隔，現改為兩房間隔，日前以650萬元（已補地價）易手，實用呎價約16,971元，創屋苑今年高價。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

從代理提供的單位相片可見，單位雖不是豪裝，但算新淨，料買家可節省一筆裝修費。據悉，原業主於2011年05月以252萬元（已補地價）購入單位，持貨10年，現帳面獲利約398萬元，物業期內升值近1.58倍。

事實上，龍蟠苑是鑽石山老牌居屋，鄰近港鐵站，交通方便。此外，屋苑自設商場及街市，且與區內大型購物商場荷里活廣場僅隔一條馬路，生活配套應有盡有。

焦點新盤

【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光 首批單位64伙 折實最平388.8萬起【下一頁】

【示範單位】青衣薈藍203呎單位五臟俱全 3.5米特高樓底可架設閣樓 輕鬆打造私人空間【下一頁】

同場加映﹕【孫子市法】疫情滯脹夾攻 提防淡友發功

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機