【美股分析】美股企業次季業績勝預期　高盛上調標指年底目標價　料標指全年升25%

美國經濟復甦下，企業次季業績強勁，再加上聯邦基金利率維持較低水平不變，或持續利好美股。本周高盛上調標普500指數年底目標水平，從上月的4300點，提升至4700點，較目前的4,429.1點，還有5.8%的潛在升幅，今年全年升幅料為25%。

以David J. Kostin為首的團隊表示，上調目標價的主要原因是企業次季盈利好過預期，強勁的業績抵消了Delta變種新冠病毒帶來的負面影響。該行預計標普500指數成份股今年的每股盈利 (EPS) 將達到207美元，較去年大增42%，高於市場預期的193美元；明年則預計增至212美元。

受就業數據提振，本周四（5日）美股造好，在銀行股、科技股和旅遊類股升勢帶動下，標普500指數創今年第43次收市新高，納斯達克指數則第27次刷新收市記錄。同日美國勞工部公布數據，上周申請失業救濟金人數有所回落，錄得38.5萬人，較前值減少1.4萬人；同時連續申請失業救濟金人數也大幅減少，跌破300萬人，創去年3月以來新低。

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编辑：李勝男