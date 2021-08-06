【東京奧運】選手IG發布影片侵權　有咩攝影IG重溫精彩時刻？（附連結）

牙買加短跑選手Elaine Thompson-Herah在東京奧運女子100米及女子200米項目均拿下金牌，日前在其坐擁31萬粉絲的Instagram（IG）帳號分享摘金影片，不過就因為違反廣播權一度被用IG。國際奧委會（IOC）亦指出，為保護媒體的轉播權益，不允許在社交平台發布東京奧運2020的影片，選手也不例外。

今年東京奧運對比賽影片監控極為嚴格，任何比賽影片的使用都必須取得授權。國際奧委會（IOC）最新表示，移除社交平台上未經授權的內容是一項自動程序。

不過如果各位用戶想重溫一眾運動員的精彩表現，還可以透過以下IG及網頁等捕捉的畫片來回顧：

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奧運官方指定攝影機構Getty Image【連結傳送門】

東京奧運官方IG【連結傳送門】

國際奧委會官方開設的IG【連結傳送門】

奧運官網Live Blog，可快速查看不同時間線的相片【連結傳送門】

官網圖集【連結傳送門】

312億元轉播權費 支持運動選手

事實上，國際奧會在2018年平昌冬季奧運和東奧期間，都可收到40億美元（約312億港元）以上的轉播權費用，大部分款項用途回歸奧運本身，以支持運動及選手。

IOC又向路透社指出，持權轉播商（RHBs）擁有轉播奧運賽事的獨家權利，包括在社交平台上的發布，運動員必須受邀在自己的帳號中分享由持權轉播商提供的內容，而不能自行發布比賽內容。如果發生這種情況，會自動移除社交平台上的相關內容。

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責任編輯：張寶燕