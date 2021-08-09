【前途抉擇】問「22k人工唔輪班 vs 30K人工要輪班」 網民：好多新人20k都冇

香港物價持續上升，最新一期的消費物價指數按年增加了0.7%，增幅較五月低0.3%，近日有網民於網上討論區發文，問網民選擇一份需輪班工作但人工約三萬，還是不需要輪班但人工約二萬二。

樓主問：「其實在香港簡單生活，不會每日花天酒地、大吃大喝的話，一個月要花多少錢先足夠？」

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此帖文一出，引來網民討論，他們認為很多剛入職的新人可以連二萬元薪水都沒有，更何況入職已久的打工仔，「很多新入職場20K都未必有。」、「就算全職都都未必有二萬。」

同場加映：

另有些人取笑樓主打錯薪水為2.2K，「2.2K？這麼少？」、「2.2K如何做人？」、「2.2K是否用美金計算先？」、「講笑2.2K？」、「2.2K=2,200，我應想該生存不到。」

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責任編輯：陳頌潔