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【職場薪酬】美國最高收入行政總裁排名　Tesla Elon Musk奪冠

商業 15:00 2021/08/06

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Tesla（美：TSLA）行政總裁Elon Musk受惠公司股價上漲，以薪酬逾66億美元領跑。（法新社圖片）

全球排名500強的企業中，有逾百間美國企業。企業實力強，其行政總裁的收入亦可觀。據《彭博》公布2021年美國最高收入行政總裁排名名單，前十位的薪酬均超過2億美元（約15.6億港元）。

排名當中，Tesla（美：TSLA）行政總裁Elon Musk受惠公司股價上漲，以薪酬逾66億美元（約513.4億港元）領跑。而他一人的薪酬，更高於排名第2至10名的總和。並為連續3年，美國最高薪酬的行政總裁。

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港人熟悉的Apple行政總裁Tim Cook，薪酬逾2.65億美元（約20.6億港元），排名第8位。Elon Musk的薪酬高於Tim Cook 25倍。至於排名前五位的行政總裁，分別如下：
1. Tesla的Elon Musk
2. Oak Street Health的Mike Pykosz
3. GoodRx Holdings的Trevor Bezdek
4. GoodRx Holdings的Douglas Hirsch
5. Opendoor Technologies的Eric Wu

責任編輯：馬意文

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