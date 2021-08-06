【職場薪酬】美國最高收入行政總裁排名　Tesla Elon Musk奪冠

▲ Tesla（美：TSLA）行政總裁Elon Musk受惠公司股價上漲，以薪酬逾66億美元領跑。（法新社圖片）

全球排名500強的企業中，有逾百間美國企業。企業實力強，其行政總裁的收入亦可觀。據《彭博》公布2021年美國最高收入行政總裁排名名單，前十位的薪酬均超過2億美元（約15.6億港元）。

排名當中，Tesla（美：TSLA）行政總裁Elon Musk受惠公司股價上漲，以薪酬逾66億美元（約513.4億港元）領跑。而他一人的薪酬，更高於排名第2至10名的總和。並為連續3年，美國最高薪酬的行政總裁。

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港人熟悉的Apple行政總裁Tim Cook，薪酬逾2.65億美元（約20.6億港元），排名第8位。Elon Musk的薪酬高於Tim Cook 25倍。至於排名前五位的行政總裁，分別如下：

1. Tesla的Elon Musk

2. Oak Street Health的Mike Pykosz

3. GoodRx Holdings的Trevor Bezdek

4. GoodRx Holdings的Douglas Hirsch

5. Opendoor Technologies的Eric Wu

責任編輯：馬意文

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