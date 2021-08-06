印度女童被姦殺燒屍 民眾多日示威促判兇手死刑

印度近日有印度教祭司及3名同黨涉嫌姦殺9歲女童，事後更強行燒屍滅跡，火化女童遺體。據悉，警方更一度威脅女童家屬，案件激起當地民憤。首都新德里連續多日有民眾示威抗議，引起全國關注。

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印度德里南格阿爾（Nangal）區，一名特利達人（Dalit） 9歲女童、即在種姓制度下的賤民，懷疑在周日（1日）在當地火葬場被印度教祭司及3名同黨姦殺後死亡。據女童母親指，當日派女兒去離家只有數米距離的火葬場取水，但一個多小時後沒有回來，於是到火葬場尋找。到達現場後卻發現女童已死亡，鼻部流血、手及肩膊均有瘀傷，全身衣服亦濕透。

4名犯人聲稱女童在取水時觸電電死，但拒絕讓女童母親接近女兒，並恐嚇對方不要報警及多番阻撓，更強行火化女童遺體，女童大部分遺體被燒毀，無法進行屍檢確認是否曾遭性侵。受害者母親指，一家屬賤民階層，只能依斥在火葬場對面一帶乞討為生，女童是他們唯一孩子。

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雖然當地警方其後已拘捕4名疑犯，同時以輪姦、謀殺、非法燒屍罪名起訴。但事件激起民憤，連續多日有數以百計民眾在涉事火葬場抗議，要求判處犯人死判，並指因涉事印度教祭司是婆羅門階層，案件屬種姓犯罪，以及要求騷擾受害者家屬的警察停職。位處國會外的示威者更焚燒總理莫迪畫像，譴責他未有就此事表態。

印度現今雖然已廢除種姓制度，但種姓地位仍然牢固，其中達利達人被視為賤民，即種姓等級最低層，屬當地最受壓迫的公民之一。印度有2億達利特人，絕大多數生活在貧窮環境下，縱使有法律保障他們免受歧視，但仍然受上層種姓人士排儕。達利特婦女更面對貧困、性別及種姓歧視的3重困難。

責任編輯：郭麗明