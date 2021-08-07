【有盈退休】曾智華：半退休者樂園

香港退休人口每年以10萬計增長，大家都應該早早為自己未來打算，尤其經濟方面，切勿輕率「等運到」，一定要早早部署好。

筆者7月於香港書展中與林本利教授舉辦了《優雅退休》講座。林教授提供數個退休財務計劃，保障大家安安全全到終結日，非常有參考價值。大家可上貿發局書展網頁重温。

花旗銀行每年的「香港千萬富豪調查」，今年已是第十八屆，發現香港千萬富翁達515,000人，每人的資產中位數為1,550萬元！肯定是全球之冠。

千萬富翁聽好似極富有，但若減去自住單位，可能只得約700萬元「閒錢」可用，要捱到人生終點，需極花心思。

千萬富翁的退休生活

昨晚與中學老友「會計F」晚飯，見他的樣子，優哉悠哉，交談過程中，他自白：「喂，阿碌，介紹個好正半退休方法，俾你益讀者啦！」

「會計F」兩公婆為專業中產，現67歲，仔大女大早已「甩身」。2人有一間太古城600呎平方呎物業，加上「閒錢」1,000萬，點「過世」？

他倆兩年前退休，先將太古城物業以2.8萬租出。自己則搬入天水圍，月租12,000元（全包），同樣600平方呎，面對青翠山景。一來一回，每月多了萬幾元收入。

所持有的1,000萬元，先買600萬元年金，每月收入3萬多，直至「永遠」，連收租已超45,000元，剩下買了300萬元股票，年息4厘，剩下仍有100萬元「玩樂金」可用。

朋友說:「如今我在中環做一份兼職會計，冇壓力，月入2萬幾。每朝6點起床，7點出門口，直通巴士站在樓下，2蚊50分鐘到中環。收工2蚊返天水圍，共4蚊交通費！」

如是者，F夫婦月入8萬幾，真是「唔知點使」！收工後，兩夫婦買餸玩煮飯仔，也可帶支紅酒出街食。

這種「千萬富翁」的半退休生活，大部分人可如此規劃。再者，三年後兩夫婦還有多份生果金，那時候更「開心到合不攏嘴」。