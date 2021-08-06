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【監管跌市】《深圳商報》發文批媒體輿論擾市、文已刪除　盤點近期曾被點名的行業板塊

股市 14:31 2021/08/06

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【監管跌市】《深圳商報》發文批媒體輿論擾市、文已刪除　盤點近期曾被點名的行業板塊

由滴滴應用遭下架，再到教育行業出台「雙減」政策，市場宛如驚弓之鳥，憂慮內地政府對各行各業監管趨嚴。深圳市委直屬的《深圳商報》發文，批評「一些媒體對上市公司、板塊指名道姓，說三道四」，指媒體不能用輿論影響股市走勢。不過，目前有關文章已經刪除。

《深圳商報》發文指，近日股市出現一種不正常現象，一些媒體對上市公司、板塊指名道姓，說三道四，導致相關板塊和上市公司股價急轉直下，甚至跌停。而部分網民加入網上「批鬥」，首當其衝的是遊戲行業、白酒行業、電子煙企業、「增高針」企業，幾乎形成一種輿論綁架，在「群情激憤」的情況下，股價狂瀉，投資者直喊傷不起。

隨著互聯網企業以及校外學科類培訓機構（補習社）相繼被整頓後，陸續有不同媒體針對不同行業或板塊發表言論。當中包括：

【遊戲板塊】《經濟參政報》：網絡遊戲是「精神鴉片」

新華社旗下的《經濟參政報》指網絡遊戲成為「精神鴉片」、「電子毒品」，更點名騰訊 （00700） 旗下的《王者榮耀》是學生中最受歡迎的網絡遊戲。

詳情可看【下一頁】

【電子煙】新華社：裹著「絢爛外衣」的電子煙流向未成年人

新華社發表題為《警惕電子煙流向未成年人》的調查報道，指部分裹著「絢爛外衣」的電子煙依舊在向未成年人群體滲透。

詳情可看【下一頁】

【生長激素】新華社：「生長激素」有被濫用苗頭

新華社報道指，隨著社會需求增加，生長激素的使用量越來越大，指規範生長激素使用迫在眉睫，又引述兒科醫生指，兒童生長激素超範圍使用已成潛規則，帶來嚴重的健康隱患。

【配方奶粉】新華社：專家提醒警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養

新華社引述多名專家言論指，配方奶粉銷售，是影響孕產婦選擇母乳餵養的一大原因，相關營銷活動產生負面影響，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。

詳情可看【下一頁】

深圳商報的文章又指，輿論有監督的權利，輿論如何行使監督權，尤其是針對股市，則要慎之又慎，又指如果導致相關板塊和個股大起大落，造成大幅波動，就有違監管初衷。

《深圳商報》是深圳報業集團旗下的一份報紙，由深圳市委主管。

相關文章：【監管跌市】官媒連番發聲穩市　新華社﹕監管利長遠發展、中國經濟日報：不懂國情資金過慮

【監管跌市】CNBC：中國將繼續允許中國公司赴美上市（附短片）

A股 港股 奶粉 經濟 新華社

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