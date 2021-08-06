【東京奧運】首名跨性別選手衝金 出戰女足決賽

▲ 東京奧運女子足球金牌戰今晚舉行，由瑞典對加拿大。

東京奧運女子足球金牌戰今晚舉行，由瑞典對加拿大。加拿大25歲中場球員奎因備受矚目，因為奎因在這場決賽中坐銀望金，有望成為首位獲得奧運會金牌的跨性別運動員。

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加拿大隊在周一（2日）的女足準決賽以局數1比0，擊敗國際足協排名第一的美國隊，為加拿大女足20年來首次擊敗美國隊，更是首次打入奧運女足金牌戰。

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奎因（Quinn）自加拿大女足晉級決賽後，更受外界關注。奎因的父親是安大略西部大學的欖球隊員，而母親則是滑鐵盧大學的籃球員，自然也繼承父母的體育基因。

奎因於2014年首度代表國家隊，一共為加拿大出戰68次，於上屆出戰里約奧運更奪得銅牌。但奎因一直沒有公開跨性別身份，直到去年9月才於社交媒體Instagram宣布這個消息。

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奎因接受加拿大廣播公司（CBC）訪問，透露加拿大女足晉級後收到不少年輕人的信息，稱之前從未見過有跨性別人士參與運動賽事。

奎因坦言跨性別人士經常被阻止參加各項體育賽事，在努力追逐奧運夢時更遭受歧視或偏見。奎因相信跨性別群體會繼續為夢想而戰，自己也為能夠打入奧運決賽感到振奮。

今屆最少有180個LGBTQ多元性別選手參加冬季奧運，其中最少4個選手宣布出櫃或稱自己為跨性別人士。

責任編輯：鄭錦玲