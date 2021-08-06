【東京奧運】日本20歲女拳手自稱「不愛體育」　奪金後即打算退休

東京奧運將於8月8日閉幕，若運動員能成功奪得名次或獎牌，相信可作為一枝有能的強心針，期待在下一場賽事繼續陵光，不過，有一名20歲的奧運女選手奪金後，即有意打算退休，原因竟是因為不愛體育。

綜合媒體報道，現年20歲的日本選手入江聖奈，在東京奧運女子羽量級拳擊決賽中，以5:0擊敗曾於2019年世錦賽奪下冠軍的菲律賓選手，成功奪金牌。然而，入江聖奈在賽後訪問時直言：「我一點都不愛體育。」。現時就讀日本體育大學3年級的她表示，待大學畢業後，便會退出拳壇，意味這是她首次亦是最後一次參與奧運。她續指，在畢業前也會參加世錦賽，為其拳擊生涯劃下句號。

退出拳壇，下一個目標會是甚麼？入江聖奈表示，由於很喜歡遊戲，所以未來目標是進入遊戲業任職。而入江聖奈特別喜愛青蛙，所以如果沒辦法進入遊戲業，或會找一份與青蛙相關的工作。

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責任編輯：黎淑雯