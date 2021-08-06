【內銀股】富瑞：內銀A股成避風港值博　削H股目標價、僅3股獲看好

▲ 富瑞：內銀是波動市避風港 或受惠於資金由科網股換馬

中港股市備受監管陰霾困擾，再有券商加入唱好銀行股，有望受惠於資金由新經濟股換馬。富瑞發報告指，內銀股一般在經濟復甦周期的後段跑贏大市，但緊接第二季的調整及基本面改善帶動，相信內銀股在今年7至10月，經濟放緩周期的初段較大機會跑贏大市，而內銀股在波動市的防守性更強。

富瑞指，銀行板塊的政策風險相對較低，尤其是在最近中國加強對教育、科網等不同行業的監管時，內銀股的相關監管早在今次市場調整前開始或完成，相信主要由政府或國企持有的銀行，受到反壟斷、數據保護或國家安全調查的影響較微。

基本面方面，富瑞預期內銀股的淨利潤增長會開始提速，特別在去年同期內銀盈利受讓利影響而下滑，但今年在低基數效應下，相信會有顯著提速，估計大型銀行中期以至今年首9個月的盈利增長平均有8%，並且可以維持現有派息率。

但若以A/H內銀股比較，富瑞則偏好A股內銀股更多。富瑞解釋，A股對外圍市場的消息、國際投資者風險胃納轉變的影響較少，而且內地的融資活動仍然蓬勃，加上A股內銀股一般比H股內銀股更早觸底反彈。

H股當中，富瑞行業首選分別是建行 （00939） 及農行 （01288） 。

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