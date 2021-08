英國大學料設收生試 防A-Level成績有「水份」

新冠疫情大流行以來,在家上課已經成為學生的日常生活,公開試的模式及評分亦有所調整。英國傳媒報稱,不少當地名牌大學憂慮今年考生的高級程度考試(A-Level)成績會有「水份」,考慮設立收生試評估新生水平。

受新冠疫情影響,今屆英國A-Level跟隨去年準則,調整考試成績評分標準,納入校內模擬試及課堂作業的分數作考量。今屆英國A-Level成績即將在下周二(10日)出爐,有報告估計高分考生人數會創新高。因此有傳不少英國名牌大學打算不再單以A-Level成績為收生基準,加插收生試揀選合適就讀相關科系的學生。

白金漢大學(University og Buckingham)的教育及就業研究中心總監史密瑟斯(Alan Smithers)解釋,更多高分學生讓大學難以單靠公開試成績,公平及正確選擇新生。史密瑟斯擔心因為彌補在家學習而產生的公開試評分調整,會使英國A-Level的高分潮會成為常態,

牛津大學與劍橋大學早已就多個科系設立收生考核測試,由劍橋大學設立﹑針對數學系的收生試近年更被杜倫大學(Durham University)﹑華威大學(University of Warwick)及英國倫敦政治經濟學院(the London School of Economics and Political Science)等名校採用。有大學高層人士透露,若高分潮持續,更多大學可能會自設收生試篩選新生。

按照去年首次應用新評分標準的數據,2020年有高達38.6%英國A-Level考生獲得A或A*級評分,2019年則只有25.5%。

