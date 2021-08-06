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英國大學料設收生試 防A-Level成績有「水份」

環球社會熱點 14:05 2021/08/06

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新冠疫情大流行以來，在家上課已經成為學生的日常生活，公開試的模式及評分亦有所調整。英國傳媒報稱，不少當地名牌大學憂慮今年考生的高級程度考試（A-Level）成績會有「水份」，考慮設立收生試評估新生水平。

【新冠疫苗】英研究：完成接種者傳染他人風險減 【下一頁】

受新冠疫情影響，今屆英國A-Level跟隨去年準則，調整考試成績評分標準，納入校內模擬試及課堂作業的分數作考量。今屆英國A-Level成績即將在下周二（10日）出爐，有報告估計高分考生人數會創新高。因此有傳不少英國名牌大學打算不再單以A-Level成績為收生基準，加插收生試揀選合適就讀相關科系的學生。

白金漢大學（University og Buckingham）的教育及就業研究中心總監史密瑟斯（Alan Smithers）解釋，更多高分學生讓大學難以單靠公開試成績，公平及正確選擇新生。史密瑟斯擔心因為彌補在家學習而產生的公開試評分調整，會使英國A-Level的高分潮會成為常態，

英國更新旅遊名單 歐洲多國升級「綠區」 【下一頁】

牛津大學與劍橋大學早已就多個科系設立收生考核測試，由劍橋大學設立﹑針對數學系的收生試近年更被杜倫大學（Durham University）﹑華威大學（University of Warwick）及英國倫敦政治經濟學院（the London School of Economics and Political Science）等名校採用。有大學高層人士透露，若高分潮持續，更多大學可能會自設收生試篩選新生。

按照去年首次應用新評分標準的數據，2020年有高達38.6%英國A-Level考生獲得A或A*級評分，2019年則只有25.5%。

責任編輯：吳漢培

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