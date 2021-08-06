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維珍銀河太空船票開售 入場價45萬美元一張

環球社會熱點 15:08 2021/08/06

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維珍銀河創辦人布蘭森7月乘搭自家太空船升空，並在約40分鐘後成功回程降落。維珍銀河公司宣布，周四（5日）開始發售太空船票。維珍銀河公司指，太空船票分為3種，其中入場價為單座票，要價45萬美元（約351萬港元）。

維珍銀河太空船安全返航 布蘭森：迎接新太空時代 【下一頁】

維珍銀河（Virgin Galactic）周四表示，公司出售單座、多座套餐及包船套票共三種太空船票，其中單座票價最低，一張45萬美元。會優先向早期重要客戶銷售，之後再對在等候名單的新客戶發售。維珍銀河公司指，希望在明年實現收費太空船飛行。維珍銀河公司將在9月再度太空飛行，會與意大利空軍在美國新墨西哥州（New Mexico）合作。

維珍銀河同日表示，由於管理及經常性開支飆升，公司第二季度虧損9,400萬美元（約7.33億港元），營業額僅為57.1萬美元，剛剛可以負擔1張單座票。

《阿森一族》再現神預言 布蘭森上太空畫面幾乎一樣 【下一頁】

是次為維珍銀河公司第2次發售太空船票，上次銷售在2018年12月宣布暫停，當時單座票要價25萬美元（約195萬港元）。

責任編輯：李俊儀

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