【NFT】奢侈品牌進軍遊戲界　LV首推NFT冒險手遊（多圖）

▲ 奢侈品牌 Louis Vuitton （ LV）早前推出首款 NFT 手遊《LOUIS：THE GAME》，玩家可以在遊戲中收集特有的 Louis 200 NFT，以獲取獎品。（Louis The Game）

NFT熱潮直捲時裝產業。奢侈品牌 Louis Vuitton （ LV）早前推出首款 NFT 手遊《LOUIS：THE GAME》，玩家可以在遊戲中收集特有的 Louis 200 NFT，以獲取獎品。

【童年回憶】星戰粉絲喜訊！ R2-D2化身電子寵物「他媽哥池」（多圖）

遊戲以 Louis Vuitton 吉祥物 Vivienne 為主角，即是 LV 包款上常見的花瓣形圖案。玩家透過操作 Vivienne 前往全球 6 個不同主題的城市闖關並收集 200 支 LV 蠟燭。

每收集到一支蠟燭可以獲得一張 LV 明信片，每張明信片都記載著品牌創辦人Louis Vuitton 的事跡。玩家還可以在遊戲過程中收集多種 LV 配飾，為 Vivienne 打扮。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【機迷熱話】遊戲大作「GTA V」推出近10年 突破11.7億元銷售大關

遊戲的最大特色，是與 NFT 平台 WeNew 合作，他們為遊戲設計出 Louis 200 NFT。這套 NFT 一共有 3 款，每一款有 10 枚，總計 30 枚，而其中有 10 枚 NFT 是由 Beeple 獨家設計發行。由 8 月 15 日起《Louis: The Game》會在遊戲中每天釋出一枚 Louis 200 NFT，成功收集的玩家會在明年 1 月獲得獎品。《Louis: The Game》已於 App Store和 Google Play 商店上架，香港用戶亦可以下載。

【規限機迷】阻未成年用戶沉迷遊戲 網易遊戲推「整治」活動、王者榮耀更新課金政策

記者：廖淑瑩