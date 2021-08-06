【東京奧運】回程機上醉酒狂嘔 澳洲選手恐遭處分

▲ 澳洲隊選手在回程飛機上飲醉酒大聲擾攘，部分人更於飛機洗手間嘔吐。

東京奧運賽事已進行一大半，部分已完成賽事的選手分批返國。澳媒報道，有東京奧運澳洲隊選手在回程飛機上飲醉酒大聲擾攘，部分人更於飛機洗手間嘔吐，不排除面臨紀錄處分。

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澳洲代表團分別角逐9項運動的49名選手，上周四（29日）晚由東京乘搭飛機出發回國，並於翌日早上抵達悉尼，機程約10個小時。

但澳洲欖球隊與足球隊多名選手於機上大聲喧嘩滋擾其他乘客，又拒絕按機組人員要求戴上口罩，甚至闖入機艙廚房内取酒飲。部分選手於機上飲得醉醺醺，有人更在洗手間内狂嘔，導致其他乘客無法使用涉事洗手間。

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澳洲奧委會行政總裁卡羅爾（Matt Carroll）表示，當時飛機上尚有其他澳洲隊選手，但鬧事選手主要來自欖球隊與足球隊。

卡羅爾批評鬧事選手的行為違反澳洲奧委會的期望及專業運動員標準，他已要求涉事隊伍負責人進行調查，不排除會作出紀律處分。

另外，澳洲欖球隊與賽艇隊選手早前被揭破壞奧運村房間，包括於牆壁上鑿洞及破壞紙板床，導致房間一片混亂。

責任編輯：鄭錦玲