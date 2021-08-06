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【電動車】本田10年來首次推提早退休「肥雞餐」　報名人數超預期　逾2000人

商業 13:08 2021/08/06

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本田因為轉型開發電動車和自動駕駛汽車，決定調整公司以較多中老年員工的比例。

汽車公司正轉型開發電動車。本田因為轉型開發電動車和自動駕駛汽車，決定調整公司以較多中老年員工的比例，並錄用更多年輕員工，加快轉型。

據《日經中文網》報道，本田早前推出提前退休制度，並獲逾2,000名55歲以上員工，願意提早退休。而參加提早退休計劃的員工，有近半不足60歲。當中，部份員工由7月尾起開始退休。

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提前退休　退休金最多增加至3年的薪金
是次提前退休制度，為該公司10年以來首次推出。有關該公司制定的計劃條件，員工年齡方面定於54歲以上至64歲以下。並將退休金最多增加至3年的薪金。不過，計劃並沒設置申請上限。更獲得逾2,000名員工參加，大幅超過早前預計的1,000人。總數佔其日本正式員工約5%。

本田的員工提前退休計劃仍持續，將於2022年度後繼續執行，對象定位不足59歲的員工。更預計於2021財年（截至2022年3月），將增加數百億日圓的退休金費用。

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電動車投資大　哪些措施減負擔？
雖然本田於美國等地的市場銷售有好轉，近日更調高了2021財年（截至2022年3月）的合併淨利潤預期，料按年增長2%至6,700億日圓。但研發電動車和自動駕駛汽車，增加了研發方面的投資負擔。

該公司推出多項措施，改善盈利。包括讓員工提早退休，有助降低支出薪金，同時改革汽車業務的結構，如關閉日本國內和國外的工廠。

【ESG】 碳中和只是煙幕？　樂施會斥政府、企業「零碳計劃」不設實際

責任編輯：馬意文

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