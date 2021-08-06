【汽車股】比亞迪新高後升幅急收窄　官媒強調加快發展新能源汽車、瑞信升目標價至315元

▲ 【監管升市】官媒強調加快發展新能源汽車、瑞信升比亞迪目標價至315元

自內地收緊監管互聯網、教育業引發股市大幅波動後，外界更為留意官方對不同行業看法，比亞迪 （01211） 等電動車股成為資金避險之選。國務院下媒體中國《經濟日報》發評論解釋中共政治局提出「支持新能源汽車加快發展」，指出內地上半年新能源車銷量增兩倍、滲透率升至9.4%，但歐美日韓都已在新能源汽車賽道上加速奔跑，要時刻保持戰略清醒。

不單官媒重點支持行業，瑞信最新因應比亞迪7月新能源車銷量按年增2.34倍，估算比亞迪全年銷量可超集團目標，上調2021至23年的盈利預測，對比亞迪H股目標價由280元，升至315元，維持「跑贏大市」評級。

比亞迪今早股價一度創295元新高，升幅達9%，但套利盤明顯，半日升幅收窄至1.1%，報273.8元，成交28億元。

比亞迪7月新能源車銷量增2.34倍 傳明年向Tesla供應「刀片電池」，詳情可見【下一頁】

中國多年重視新能源汽車發展，其一原因是認為可與其他國家在相近起跑線出發，而不似傳統汽車需要追趕已成熟的產業鏈。

官媒評論指，內地新能源汽車產業鏈上下游基本實現貫通，「電池、電機、電控」等三電核心技術基本實現自主可控，而且今年上半年全球電動汽車電池裝機量十大企業中，中國企業佔一半，由寧德時代（深：300750）佔榜首，比亞迪升至第4位。

不過，報道指出，歐洲去年得益於加強補貼，銷售新能源乘用車127萬輛，反超中國成為全球最大的新能源汽車市場，最新美國已設下2030年零排放汽車銷量佔新車總銷量50%的目標，都對中國的先發優勢形成挑戰。

另外，多個跨國品牌已訂出明確電動化時間表，並點名Tesla（美：TSLA）上半年銷量達38萬輛，撇除定位低得多的五菱宏光MINI EV銷量超18萬輛，大部分中國車企只有3萬多輛銷量，「需下大力氣，加快提升產品和品牌競爭力」。

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編輯：麥德銘

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