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今日推介中芯國際｜吉利汽車、港華燃氣、華潤水泥、舜宇光學、海螺水泥最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/06

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恒生指數中午收報26206點，升2點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中芯國際  （00981）  ，另亦會分析吉利汽車  （00175）  、港華燃氣  （01083）  、華潤水泥 （01313）  、舜宇光學  （02382）  、海螺水泥  （00914）  最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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