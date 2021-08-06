【新冠疫苗】完成接種後半年 Moderna維持93%有效

多個國家及地區早於今年初開始接種新冠疫苗，不少人憂慮經過半年後，疫苗效用會否減退。美國Moderna藥廠最近發表報告，指接種自家疫苗後半年，對抗新冠病毒的有效率維持在90%以上。

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Moderna行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）周四（5日）表示，數據顯示接種Moderna疫苗後半年，對抗新冠毒的有效率保持在93%，與原始臨床報告的有效率基本一樣。但邦塞爾承認，Delta變種（即印度變種）是一大威脅，需要謹慎應對。

邦塞爾表示，擔心冬季來臨時疫苗的抗體水平會下解，Moderna亦有針對其他三大變種病毒開發的單劑式﹑年度增強劑。初步結果顯示有效對抗Beta（即南非變種）﹑Gamma（即巴西變種）及Delta變種，但仍需持續觀察利用增強劑誘發的免疫反應後的中和抗體水平。

同時，邦塞爾亦表明，藥廠無法按照原定目標，生產8億至10億劑疫苗。邦塞爾指2021年的疫苗產能已屆上限，不會再接受更多今年出貨的訂單。

責任編輯：吳漢培