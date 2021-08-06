【大灣區商機】團結香港基金辦大灣區商機調查　逾6成市民看好大灣區經濟效益

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中國「十四五」規劃多次提及大灣區，團結香港基金昨發表《民意研究及分析：粵港澳大灣區發展機遇》，發現60.7%受訪市民「同意」和「非常同意」大灣區規劃為香港帶來經濟效益。
|1,012名受訪市民的年齡
|年齡
|數目
|百分比（%）
|18至19歲
|22
|2.2
|20至24歲
|43
|4.2
|25至29歲
|34
|3.4
|30至34歲
|51
|5.0
|35至39歲
|47
|4.6
|40至44歲
|90
|8.9
|45至49歲
|69
|6.8
|50至54歲
|148
|14.6
|55至59歲
|86
|8.5
|60至64歲
|116
|11.5
|65歲或以上
|306
|30.2
|合共
|1,012
|100
|1,012名受訪市民的就業情況
|分類
|數目
|百分比（%）
|在職人士
|487
|48.1
|家庭主婦
|65
|6.4
|學生
|52
|5.1
|失業/待業人士
|37
|3.7
|退休人士
|354
|35.0
|不願回答
|17
|1.7
|合共
|1,012
|100
團結香港基金委託了嶺南大學公共管治研究部，向1,012位受訪市民進行電話訪問，以及向居港人士舉行12場焦點小組討論。發現60.7%受訪市民認同帶來經濟效益，團結香港基金社情研究主任何杏研相信，進入大灣區可以帶來「擴規模」效果。並分別有9.2%和41.1%受訪市民，「非常同意」和「同意」香港協同大灣區9個內地城市，會促進本港經濟更多元化和帶來更多不同工種。
香港資歷認證 大灣區未必能銜接
惟她強調，港人進入大灣區工作時面臨的挑戰之一，是於香港考獲的資歷認證，未必能銜接；並舉例，香港測量師學會分類有6項，內地測量界資歷對應則為3項，並不能完全銜接和對應。
何杏研重申，專業資格對接、能否在大灣區實習，甚為關鍵。有在港擁有「規劃及發展測量師」資格的受訪市民稱，由於專業資格不被內地認可，不能想像如何在該區發展，不會考慮在大灣區工作或取得專業資格。
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黃元山：盼大灣區藉香港讓專業資格與國際接軌
團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山補充，香港的專業資格本已與國際銜接，希望大灣區在這方面能夠透過香港，與國際連接、並讓專業資格與國際接軌，有助達至香港與大灣區「共贏互贏」。
港人進入大灣區時，還須面對兩項挑戰，包括文化差異和缺乏人脈。何杏研總結調查所得後，提出3項建議，包括：
1） 政府推廣大灣區概念時，要着眼市民對經濟效益的考量。
2）研究如何「拆牆鬆綁」，在深圳和香港成立專責部門，處理大灣區內專業資格認證工作。
3）主動建立資訊統籌平台，發揮大灣區和國際間的機遇。
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記者：馬意文
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