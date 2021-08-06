【大灣區商機】團結香港基金辦大灣區商機調查　逾6成市民看好大灣區經濟效益

▲ 團結香港基金昨發表《民意研究及分析：粵港澳大灣區發展機遇》，發現60.7%受訪市民「同意」和「非常同意」大灣區規劃為香港帶來經濟效益。

中國「十四五」規劃多次提及大灣區，團結香港基金昨發表《民意研究及分析：粵港澳大灣區發展機遇》，發現60.7%受訪市民「同意」和「非常同意」大灣區規劃為香港帶來經濟效益。

1,012名受訪市民的年齡 年齡 數目 百分比（%） 18至19歲 22 2.2 20至24歲 43 4.2 25至29歲 34 3.4 30至34歲 51 5.0 35至39歲 47 4.6 40至44歲 90 8.9 45至49歲 69 6.8 50至54歲 148 14.6 55至59歲 86 8.5 60至64歲 116 11.5 65歲或以上 306 30.2 合共 1,012 100

1,012名受訪市民的就業情況 分類 數目 百分比（%） 在職人士 487 48.1 家庭主婦 65 6.4 學生 52 5.1 失業/待業人士 37 3.7 退休人士 354 35.0 不願回答 17 1.7 合共 1,012 100

團結香港基金委託了嶺南大學公共管治研究部，向1,012位受訪市民進行電話訪問，以及向居港人士舉行12場焦點小組討論。發現60.7%受訪市民認同帶來經濟效益，團結香港基金社情研究主任何杏研相信，進入大灣區可以帶來「擴規模」效果。並分別有9.2%和41.1%受訪市民，「非常同意」和「同意」香港協同大灣區9個內地城市，會促進本港經濟更多元化和帶來更多不同工種。

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香港資歷認證 大灣區未必能銜接

惟她強調，港人進入大灣區工作時面臨的挑戰之一，是於香港考獲的資歷認證，未必能銜接；並舉例，香港測量師學會分類有6項，內地測量界資歷對應則為3項，並不能完全銜接和對應。

何杏研重申，專業資格對接、能否在大灣區實習，甚為關鍵。有在港擁有「規劃及發展測量師」資格的受訪市民稱，由於專業資格不被內地認可，不能想像如何在該區發展，不會考慮在大灣區工作或取得專業資格。

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黃元山：盼大灣區藉香港讓專業資格與國際接軌

團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山補充，香港的專業資格本已與國際銜接，希望大灣區在這方面能夠透過香港，與國際連接、並讓專業資格與國際接軌，有助達至香港與大灣區「共贏互贏」。

港人進入大灣區時，還須面對兩項挑戰，包括文化差異和缺乏人脈。何杏研總結調查所得後，提出3項建議，包括：

1） 政府推廣大灣區概念時，要着眼市民對經濟效益的考量。

2）研究如何「拆牆鬆綁」，在深圳和香港成立專責部門，處理大灣區內專業資格認證工作。

3）主動建立資訊統籌平台，發揮大灣區和國際間的機遇。

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記者：馬意文

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