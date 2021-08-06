【金融科技】銀行實行「超個人化」　保未來競爭力

▲ 銀行分行的定位，未來預料將愈來愈集中在增值服務。

環球銀行業加速發展數碼化，有業界研究指出，三份之二銀行業人士認為，5年內傳統銀行奉行的「分行模式」將會被取代。從事銀行數碼方案的業界人士分析，「超個人化（hyper-personalization）」勢會成為未來銀行業發展的主軸，善用人工智能、改善用戶體驗，將成為銀行爭取客戶的重要條件。

銀行及金融服務軟件供應商Temenos早前發布一項銀行業調查，發現業界人士認同數碼化的壓力趨大，例如45.2%的受訪者認為面對大型科企增加投入FinTech，構成頗大挑戰； 38%銀行已增加對FinTech初創的投資，冀促進創新。該企全球商務總裁Jean-Paul Mergeai接受訪問時提及，傳統銀行必需要加快調整數碼方面的部署。

他指出，亞太區的銀行數碼化的推進速度極快，全球疫情的影響更加速趨勢，雖然區內消費者對銀行服務仍有忠誠度，但亦不抗拒嘗試金融創新服務，具多樣化功能的「超級應用」，例如騰訊WeChat、Grab等在區內盛行的平台，正切合消費者需要。

不過，他對銀行業的競爭力仍抱正面態度，「科技巨頭自然在技術上有些優勢，但銀行接觸到數據仍是很大的寶藏。」他解釋，銀行可以得悉客戶全面交易資料，分析消費習慣，進而提供相應的產品與優惠，如得以善用，消費者與銀行都可獲益。「透過AI、大數據，從而改變服務客戶的方式達至『超個人化（Hyper-personalization）』，傳統銀行仍可與超級應用競爭。」

據他觀察，傳統銀行勢會進一步加強數碼配套，又或透過設立新品牌，搶攻數碼客戶市場。屆時，虛擬渠道將會是所有銀行服務體驗不可或缺的一環，而銀行保持競爭力的要點，「不再太在於流程、分行數目等因素，將會是能否提供與最切身的服務，保障客戶利益，才是成功的銀行。」他強調，銀行善用AI，提升用戶介面體驗，包括提供更多功能，例如遊戲化（Gamification）與優惠，是未來的發展趨勢。

至於銀行分行發展的未來定位，他預估，銀行分行數目會減少但不會消失，會發展成專注客戶增值服務的地點：「屆時人們不會再到分行存入支票又或處理貸款，但仍會有人想到分行與專屬客戶經理會面，獲取投資建議。」

記者：周俊霖