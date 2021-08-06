【Apple】蘋果將自動偵測iPhone、iCloud照片　阻兒童色情圖像外流

▲ 蘋果（Apple）早前宣布「兒童保護」（Child Safety）政策，將在 iOS、iPadOS 等系統內引入 3 項全新機制，自動偵測 iPhone、iCloud 可能存在的兒童色情圖像。

蘋果（Apple）早前宣布「兒童保護」（Child Safety）政策，將在 iOS、iPadOS 等系統內引入 3 項全新機制，自動偵測 iPhone、iCloud 可能存在的兒童色情圖像，期望在兼顧私隱的前提下，協助打擊兒童色情行為。

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其實 Google、微軟（Microsoft），都會在雲端硬碟偵測可疑照片，若是與兒童色情有關，會立即刪除且通報相關部門。至於蘋果也會採用類似做法，使用新的密碼學程式，避免兒童色情內容外流，系統會主動將可疑照片數據轉換為不可讀取的數值，僅儲存於用戶設備中。系列亦會在相片上傳至 iCloud 的過程中，檢查其會否含有兒童色情內容。

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在蘋果裝置內置的短訊系統（Messages），若有綁定家庭帳號，當兒童收到色情內容時會為照片進行模糊處理，並彈出警示，而父母亦同步收到通知。Siri 和搜尋系統也會充當「守門員」，當兒童用家搜尋兒童色情相關內容時，系統會主動解釋該主題並不恰當，並提供諮詢渠道。

上述功能預計在最新版本的 iOS 15、iPadOS 15 及 macOS Monterey 中推出，用戶需要在 iCloud 的家庭帳號中進行設定。

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記者：廖淑瑩