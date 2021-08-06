【新冠疫苗】多國堅持打增強劑 無視世衛反對

世衛早前公開呼籲富裕國家暫停接種新冠疫苗增強劑，讓更多中低收入國家民眾接種首劑新冠疫苗。但最少有3個國家，包括法國、德國及以色列，已開始或將會為民眾接種疫苗增強劑，無視世衛建議。

世衛籲暫停打增強劑 先提升接種人數 【下一頁】

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）早在周一（2日）宣布，從9月1日起為長者及高危群體接種輝瑞或Moderna的mRNA疫苗加強劑。法國其後亦跟隨德國做法，為特定群體接種新冠疫苗。總統馬克龍（Emmanuel Macron）周四（5日）宣佈，於下月起將會為長者及高危人士接種新冠疫苗加強劑。

此外，以色列已於本月開始，為所有已完成接種2劑輝瑞疫苗5個月及60歲或以上人士接種增強劑。總理貝内特（Naftali Bennett）公開呼籲60歲以上長者盡快接種增強劑，因他們一旦感染新冠病情，患重症及死亡風險會較其他人高出6倍。

反駁世衛停打增強劑 白宮稱庫存好足夠 【下一頁】

另外，英國亦有傳計劃下月起為民眾同時接種新冠疫苗增強劑及流感疫苗， 但尚未落實通過，目前仍要等待英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）最終建議。美國則等候監管機構審批全面使用授權，獲批後才能准許接種增強劑。

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（4日）表示，希望全球多國延後增強劑接種計劃至10月才展開，認為目前大量貧困國家急需疫苗，不能再讓疫苗接種率領先全球的富裕國家接種更多疫苗。根據WHO數字，富裕國家每100人已接種的疫苗劑數已提升至約100劑，反觀貧困國家由於疫苗供應不足，每100人只打1.5劑。

施潘拒絕譚德塞的指控，稱德國已向低收入國家最少捐贈3,000萬劑疫苗，並指希望為國內高危群體接種增強劑同時，支持全球其他有需要人士接種疫苗。

責任編輯：郭麗明