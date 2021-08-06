【澳洲疫情】墨爾本所在州6度封城 悉尼連續2日逾200確診

澳洲新冠疫情持續，墨爾本所在的維多利亞州周五（6日）宣布第6度封城。澳洲悉尼連續2日錄得逾200宗新冠確診個案，新州州長貝雷吉克利安指，當地未來數日或會有更高確診數目。據悉，現時澳洲6成居民受封城措施影響。

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維多利亞州周五新增6宗確診個案，較前一日少2宗。當地衛生部門表示，周五新增個案皆與早前病例有關， 沒有源頭不明個案。州長安德魯斯（Dan Andrews）表示，對於決定需要再度封城感到非常困難及失望。但無奈當地疫苗接種人數很少，別無他選之下只能接受專家建議，再度封城7天。

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悉尼最新錄得279宗本土確診，稍高於前一日的259宗，悉尼所在的新州最新錄得291宗確診，創紀錄新高。確診個案中，感染Delta變種（即印度變種）個案數目逐漸增。貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，根據過去數日趨勢估計，未來數天或有更高確診數目，希望民眾作好準備。

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截止周五，澳洲逾6成居民皆受封城措施影響。有澳洲民眾對持續封城感到不滿，維多利亞州宣布再度封城後，墨爾本出現反封城措施集會，當地媒體指一度有約400人參加。警方其後開出最少16張違反防疫措施罰單，並拘捕最少9人。

責任編輯：李俊儀