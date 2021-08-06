  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (五) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳洲疫情】墨爾本所在州6度封城 悉尼連續2日逾200確診

環球社會熱點 12:04 2021/08/06

分享：

澳洲新冠疫情持續，墨爾本所在的維多利亞州周五（6日）宣布第6度封城。澳洲悉尼連續2日錄得逾200宗新冠確診個案，新州州長貝雷吉克利安指，當地未來數日或會有更高確診數目。據悉，現時澳洲6成居民受封城措施影響。

澳洲新州州長先諗解封條件 無視確診處高位 【下一頁】

維多利亞州周五新增6宗確診個案，較前一日少2宗。當地衛生部門表示，周五新增個案皆與早前病例有關， 沒有源頭不明個案。州長安德魯斯（Dan Andrews）表示，對於決定需要再度封城感到非常困難及失望。但無奈當地疫苗接種人數很少，別無他選之下只能接受專家建議，再度封城7天。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

悉尼最新錄得279宗本土確診，稍高於前一日的259宗，悉尼所在的新州最新錄得291宗確診，創紀錄新高。確診個案中，感染Delta變種（即印度變種）個案數目逐漸增。貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，根據過去數日趨勢估計，未來數天或有更高確診數目，希望民眾作好準備。

澳洲派兵協助警方執法 確保封城實施到位 【下一頁】

截止周五，澳洲逾6成居民皆受封城措施影響。有澳洲民眾對持續封城感到不滿，維多利亞州宣布再度封城後，墨爾本出現反封城措施集會，當地媒體指一度有約400人參加。警方其後開出最少16張違反防疫措施罰單，並拘捕最少9人。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【東京奧運】澳洲打破日本壟斷 滑板男子公園賽奪金
2021/08/05
【東京奧運】澳洲打破日本壟斷 滑板男子公園賽奪金
【東京奧運】8屆老將破澳洲奧運記錄 62歲馬術選手屢奪獎
2021/08/05
【東京奧運】8屆老將破澳洲奧運記錄 62歲馬術選手屢奪獎
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請
2021/08/05
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請
【澳洲疫情】新州州長先諗解封條件 無視確診處高位
2021/08/03
【澳洲疫情】新州州長先諗解封條件 無視確診處高位
澳洲天空新聞疑被指散播錯誤資訊 YouTube禁上傳1周
2021/08/02
澳洲天空新聞疑被指散播錯誤資訊 YouTube禁上傳1周

你可能感興趣

【東京奧運】澳洲打破日本壟斷 滑板男子公園賽奪金
16:50 2021/08/05
【東京奧運】澳洲打破日本壟斷 滑板男子公園賽奪金
【東京奧運】8屆老將破澳洲奧運記錄 62歲馬術選手屢奪獎
15:31 2021/08/05
【東京奧運】8屆老將破澳洲奧運記錄 62歲馬術選手屢奪獎
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請
13:13 2021/08/05
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請
遊行集會 疫情 疫苗 澳洲 新冠肺炎疫情 墨爾本 悉尼 維多利亞州

上一篇文章

【新冠疫苗】完成接種後半年 Moderna維持93%有效

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】逾90%成人有抗體 專家仍呼籲打針
【英國疫情】逾90%成人有抗體 專家仍呼籲打針
【東京奧運】各國選手口罩邊款最靚 中國排第幾？
【東京奧運】各國選手口罩邊款最靚 中國排第幾？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間12:00）
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請
【東京奧運】英選手嫌伙食似「冷飯」 以為住緊監獄
【東京奧運】英選手嫌伙食似「冷飯」 以為住緊監獄