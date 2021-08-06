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【A股布局】威脅贖回基金 眼見新能源半導體股表現熱爆 投資者逼基金換馬熱門股

股樓投資 12:23 2021/08/06

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今年以來，A股的新能源、半導體板塊表現不俗，相關基金也反應火爆。內地報道，這種火爆的氣氛不局限於相關主題基金，更倒逼著其他基金經理們放棄原有賽道、投身到新能源、半導體板塊的懷抱。

【大行點睇】旺季爆疫情 短期難通關 大摩維持對行業建設性看法，請按【見下頁

據一名基金合伙人在微博稱，有大客戶對某基金產品的淨值不滿意，聲稱如果基金經理不調倉就要贖回，轉買新能源ETF。但因為這隻產品是該基金經理發行的第一個產品，所以基金經理不得不考慮將50%的持倉換入軍工、光伏、鋰、半導體、疫苗等熱門股，剩下的50%倉位才可自由投資。
 

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績前大行評級目標價一覽，請按【見下頁

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說穿了，有些基金因規模較細，若留不住大客戶就有可能導致產品規模太小而被清盤，所以面對客戶的壓力，基金經理可能只能選擇妥協。事實上，隨着基金發布第二季度報，會發現不少消費、傳媒、教育、互聯網主題的基金，早都已經轉移陣地至新能源及半導體股身上。其中，一些文教基金的五大重倉，均有寧德時代（深：300750）、贛鋒鋰業（深：002460）等股。

【同場加映】孫子市法：疫情滯脹夾攻 提防淡友發功

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記者：林衛

板塊 贖回 寧德時代（深：300750） 贛鋒鋰業（深：002460） A股

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