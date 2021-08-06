  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (五) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】比亞迪7月銷量符合預期 中信維持「買入」評級

股樓投資 12:37 2021/08/06

分享：

比亞迪（01211）公布，7月汽車總銷售5.74萬輛，按年升82.9%；首7個月銷量為30.41萬輛，按年升60%。新能源汽車售出5.05萬輛，按年升2.34倍，其中乘用車售出5萬輛，增長2.63倍。

【石油股】美國原油庫存意外增加 油價連日下挫 油股無運行？，請按【見下頁

最新銷售數字倍增，獲券商唱好。中信證券指出，7月比亞迪新能源汽車銷售5.05萬輛，按月增加22%，符合預期；首7個月公司新能源汽車累計銷售20.51萬輛，按年升171%，持續高景氣。

【延伸閱讀】下半年部署：大摩新一輪中港焦點股名單 覆蓋7隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

由於公司全系乘用車型切換刀片電池，第四代插混DM-i車型銷量逐月爬升，近期發布基於e平台3.0的純電動車型海豚和元Plus，以及標續版漢EV，夯實車型向上趨勢。公司在智能化領域的布局突破也值得期待。此外，比亞迪半導體上市於2021年7月獲受理，動力電池加速外供，公司中性化戰略穩步推進，故繼續重點推薦，維持A+H「買入」評級。

【同場加映】孫子市法：疫情滯脹夾攻 提防淡友發功

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

比亞迪股份（01211） 銷售 電動車 股票

下一篇文章

【A股布局】威脅贖回基金 眼見新能源半導體股表現熱爆 投資者逼基金換馬熱門股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲逾185萬元
【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲逾185萬元
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過
【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過