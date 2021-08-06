【券商點睇】比亞迪7月銷量符合預期 中信維持「買入」評級

比亞迪（01211）公布，7月汽車總銷售5.74萬輛，按年升82.9%；首7個月銷量為30.41萬輛，按年升60%。新能源汽車售出5.05萬輛，按年升2.34倍，其中乘用車售出5萬輛，增長2.63倍。

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最新銷售數字倍增，獲券商唱好。中信證券指出，7月比亞迪新能源汽車銷售5.05萬輛，按月增加22%，符合預期；首7個月公司新能源汽車累計銷售20.51萬輛，按年升171%，持續高景氣。

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由於公司全系乘用車型切換刀片電池，第四代插混DM-i車型銷量逐月爬升，近期發布基於e平台3.0的純電動車型海豚和元Plus，以及標續版漢EV，夯實車型向上趨勢。公司在智能化領域的布局突破也值得期待。此外，比亞迪半導體上市於2021年7月獲受理，動力電池加速外供，公司中性化戰略穩步推進，故繼續重點推薦，維持A+H「買入」評級。

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記者：林衛