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【數據預測】發改委強調民生商品保供穩價　市場預測8月PPI或重上9%

股樓投資 13:01 2021/08/06

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針對中國各地受水災影響及疫情重燃，發改委通知部署各地做好重要民生商品保供穩價工作。通知要求，各地加強市場價格監測預警；確保重要民生商品市場供應「不斷檔不脫銷」，價格不出現大幅上漲；加強市場價格監管，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、哄抬價格、囤積居奇、串通漲價等各種違法行為。

【券商點睇】比亞迪7月銷量符合預期 中信維持「買入」評級，請按【見下頁

引述路透綜合逾20家機構的預測，由於食品價格按月下行，非食品項漲幅相對有限，加上去年同期基數小幅上升，預計7月CPI同比漲幅回落至0.8%。但是，動力煤和螺紋鋼等價格上漲，意味PPI同比漲幅將持穩高位，預計增長8.8%。

【延伸閱讀】下半年部署：瑞銀維持MSCI香港指數12300點目標 推介8隻最喜愛港股，請按【見下頁

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華創證券首席宏觀分析師張瑜指出，食品價格下跌、疫情反復多因素共同拖累CPI，預計7月CPI同比漲幅繼續回落至0.7%左右；同期，國際大宗商品表現平平，國內黑色價格卻再度大漲，7月PPI同比預計再攀高至9%左右。中信證券亦預計7月PPI同比漲幅或重回9%，另CPI同比上漲0.7%。

【同場加映】孫子市法：疫情滯脹夾攻 提防淡友發功

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記者：林衛

中華人民共和國國家發展和改革委員會 經濟 PPI CPI 中國

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