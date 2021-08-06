【數據預測】發改委強調民生商品保供穩價　市場預測8月PPI或重上9%

針對中國各地受水災影響及疫情重燃，發改委通知部署各地做好重要民生商品保供穩價工作。通知要求，各地加強市場價格監測預警；確保重要民生商品市場供應「不斷檔不脫銷」，價格不出現大幅上漲；加強市場價格監管，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、哄抬價格、囤積居奇、串通漲價等各種違法行為。

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引述路透綜合逾20家機構的預測，由於食品價格按月下行，非食品項漲幅相對有限，加上去年同期基數小幅上升，預計7月CPI同比漲幅回落至0.8%。但是，動力煤和螺紋鋼等價格上漲，意味PPI同比漲幅將持穩高位，預計增長8.8%。

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華創證券首席宏觀分析師張瑜指出，食品價格下跌、疫情反復多因素共同拖累CPI，預計7月CPI同比漲幅繼續回落至0.7%左右；同期，國際大宗商品表現平平，國內黑色價格卻再度大漲，7月PPI同比預計再攀高至9%左右。中信證券亦預計7月PPI同比漲幅或重回9%，另CPI同比上漲0.7%。

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記者：林衛