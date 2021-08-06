未能滿足西甲財政要求 美斯續約失敗離開巴塞

歐洲球壇周四（5日）爆出驚人消息。西甲班霸巴塞隆拿宣布，與現年34歲的當家球星美斯續約失敗，美斯確定離開效力長達18年的球會。外界預測，美斯下家有可能是法甲豪門巴黎聖日耳門或是英超勁旅曼城。

美斯同意減薪一半 續簽巴塞再留多5年 【下一頁】

巴塞隆拿發表聲明，指球會與美斯（Lionel Messi）原本已達成協議，並於周四正式簽署續約，但由於財政及制度上的困難，雙方未能完成續約，並對此感到十分遺憾。所以，美斯在合約完結後，將以自由身離開巴塞隆拿。巴塞隆拿表示，衷心感謝美斯多年來的貢獻及影響，祝福美斯會有更好的未來。

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美斯上月原則上同意與巴塞隆拿續約，簽訂一份為期5年，稅後年薪縮減一半﹑近2,000萬歐元（約1.83億港元）的合約，而並非早前傳聞的兩年延長合約，以符合西甲賽會的財政公平原則。

由於巴塞隆拿現時負債高達11.73億歐元（約107.8億港元），今個夏天簽入多名如曼城前鋒阿古路（Sergio Aguero）等高薪新兵，加上未能出售或裁減其他球員，導致如果與美斯簽新約仍會違反西甲賽會的公平財政原則，巴塞選擇放棄續約。

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身為現時歐洲球壇轉會市場上最大牌的自由球員，美斯的下一站定必惹起不少猜測。有外國博彩公司開盤，當中以兩大豪門球會是大熱。英超曼城擁有曾與美斯在巴塞隆拿合作的教練哥迪奧拿，加上中東班主的財力，自然是美斯下家大熱。

同樣隸屬中東班主擁有的法甲巴黎聖日耳門近年曾從巴塞以天價羅致尼馬（Neymar ），加上球隊實力雄厚，財力更是無容置疑，相信一定會向美斯提出豐厚條件。

責任編輯：吳漢培