KeyChain Pay夥拍信和集團 攜手推動香港租務管理數碼轉型　人工智能租金支付平台率先為香港黃金海岸租戶提供優質安全的全新租務體驗

鍵傳金融科技有限公司 (鍵傳金融) 及信和集團宣佈合作，由鍵傳金融開發的香港首個智能租金支付平台「KeyChain Pay」率先於信和旗下的香港黃金海岸住宅推行，共同推動香港租務管理數碼轉型。



是次創新性合作方案結合鍵傳金融的尖端人工智能技術，以及信和集團的建構優越生活的核心理念。信和集團旗下的黃金海岸住宅租客可透過鍵傳金融開發的KeyChain Pay平台繳交租金，同時賺取信用卡積分及獎賞，為租客們提供嶄新便捷安全的租務體驗。



信和集團租務部租務副總經理黎曉丹表示：「信和集團以建構更美好生活為願景，致力開拓更多共同創新的可能性。今次與鍵傳金融合作引用市場領先的租務管理平台KeyChain Pay，為住宅租客帶來便捷、安全且方便的租務體驗。亦證集團對本地初創企業的支持。集團未來將繼續尋找合作機遇，以創新科技建立一個更美好的社區。」



鍵傳金融科技有限公司企業傳訊經理余海珊表示：「是次與信和集團合作，標誌著鍵傳金融另一個重要的里程碑。鍵傳金融會為信和集團提供簡單、易用並在保障個人資料方面達到銀行級別標準的人工智能租金支付平台『KeyChain Pay』，為黃金海岸住宅租戶開闢無可比擬的優質租務體驗旅程。」



鍵傳金融致力推動新世代租務管理格局，服務涵蓋香港和海外的住宅、工商物業、辦公室，同時為本地多間大型地產發展商提供度身訂造的方案，令租務管理更為便利。在各方的支持下，鍵傳金融在推動租務管理數碼轉型上一直站在前沿，致力為合作夥伴及持分者滲透及開發市場潛力，創造全新龐大的商機。



鍵傳金融旗下的「KeyChain Pay」智能租金支付平台針對行業營運痛點，為業主及用戶提供專屬的全方位租務服務，包括處理交租通知、欠租提醒至收據及月結單等，同時提供全天侯實時圖表化、追蹤及分析租務狀況，管控有序，隨時隨地掌握業務表現。



信和集團將率先在香港黃金海岸住宅向租戶推出「KeyChain Pay」繳交租金服務。歡迎租戶通過平台使用信用卡/扣賬卡支付租金。鍵傳金融嚴謹保護客戶資料，所有資料受銀行級別的資料及安全標準所保障，而且每次用「KeyChain Pay」交租，可獲豐富現金回贈及獎賞。

▲ 信和集團租務部租務副總經理黎曉丹(左)歡迎引進香港首個智能租金支付平台KeyChain Pay，以加速租務管理數碼轉型。鍵傳金融科技有限公司企業傳訊經理余海珊(右)表示是次與信和集團合作，將推動公司繼續擴張其香港及海外業務。

▲ 香港黃金海岸租戶可使用KeyChain Pay智能租金支付平台，體驗優質數碼租務旅程。

關於信和集團

信和集團為香港主要地產發展商之一，由黃氏家族私人控股公司及三家上市公司組成 : 分別為信和置業有限公司（港交所：0083）、 尖沙咀置業集團有限公司（港交所：0247）及信和酒店 (集團) 有限公司（港交所：1221）。



集團核心業務包括發展住宅、寫字樓、工業及商場作銷售和投資。集團於香港發展多項物業，此外，業務遍及中國內地、新加坡及澳洲。集團的發展項目逾250個，按可建樓面計，面積逾8,460萬平方呎。集團亦從事一系列與物業相關的業務，包括物業管理、保安服務與環衞清潔服務，酒店與會所管理及停車場業務。



信和集團旗下超過11,000名專業盡責的員工緊守崗位，致力建構更美好生活。「建構更美好生活」是我們的願景，我們期望建造更美好和諧的社區，追求綠色、健康舒泰的生活，以匠心設計連結人心，致力革新之餘亦不忘文化傳承。信和集團承諾秉承此信念，與大眾一起創建更切合生活、工作及玩樂的社區。



集團旗下上市公司信和置業有限公司（083）自2012年9月起納入為恒生可持續發展企業指數成份股。在可持續發展的主要策略包括綠色生活、創新構思、心繫社區三大範疇。



關於鍵傳金融科技有限公司

鍵傳金融科技有限公司提供香港首個智能租金支付平台KeyChain Pay，服務涵蓋香港和海外的住宅、工商物業、辦公室，同時為本地多間大型地產發展商提供度身訂造的方案，推動租務管理數碼轉型。通過市場領先的人工智能技術，鍵傳金融科技有限公司積極推動安全、可靠兼賺獎賞之租務管理平台，為新世代創造全新型格生活方式。更多詳情，請瀏覽www.keychainpay.com



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