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【快手股價】快手曾失80元、列歌單「冷靜面對非理性震盪」　官媒批低俗影片平台有責

新經濟追蹤 15:18 2021/08/06

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短視頻社交平台－快手 （01024） 股價未止瀉，繼昨日上市禁售期屆滿失守100元關口後，快手今日最低見78.6元，跌12%，其後跌幅放緩。至下午3時12分，快手暫報84.55元，跌5.1%，成交已逾60億元。面對近期股價大瀉，快手在微信公眾號列歌單，半帶自嘲稱「朋友，冷靜面對非理性震盪，潮起潮落是甚麼都不為，明天會更好」。

快手股價已跌穿年初上市的招股價115元，潛水近3成，若以快手高位417.8元計，股價累跌8成。

快手至今未有公布公告講述近期股價波動，但在公司公眾號發帖文，附上7首歌歌單組成句子，另貼出973個「長」字，意有所指地提及「長期主義」。

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快手股價逾38億股解禁、期待北水支援？可見【下一頁】

除了股份解禁，官媒中國《經濟日報》發表文章批評網絡視頻業，指出中國內地有逾1.3億個網絡主播賬號，但引伸「低俗視頻、雷人雷語氾濫網絡，更有甚者漠視身體健康乃至生命安全，給公眾帶來不良示範、負面引導」。

官媒評論指出，若忽略平台引流機制不當，有避重就輕、隔靴搔癢之嫌，平台需要在「內容」和「流量」作出選擇，強調：

平台運營企業尤需釐清內容與流量的因果關係，回歸到「內容為王」的正確價值取向上來，構建更科學合理、更符合用戶期待、更傾向優質內容、更有利長遠發展的推薦機制及算法。

相關文章：

【快手股價】大摩削目標價至50元？　快手：自媒體涉編造研報將起訴、大摩實際評級如何

記者：謝卓榮

港股 異動股 快手—W（01024）

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