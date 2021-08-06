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【快手股價】快手失80元後微彈、高位累跌8成　官媒批低俗影片平台有責

新經濟追蹤 10:51 2021/08/06

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短視頻社交平台，快手 （01024） 股價未止瀉，繼昨日上市禁售期屆滿，股價跌逾一成失守100元關口後，快手今日最新見78.6元，跌12%，但其後反彈。快手最新跌幅收窄至4%，暫報85.8元，成交36億元。

目前，快手股價已跌穿年初上市的招股價115元，潛水近3成，若以快手高位417.8元計，股價累跌8成。於開市前，快手合共錄得兩手1251.68萬股成交，每股介乎86.5元至86.7元，涉資約10.85億元。

除了股份解禁，官媒中國《經濟日報》發表文章批評網絡視頻業，指出中國內地有逾1.3億個網絡主播賬號，但引伸「低俗視頻、雷人雷語氾濫網絡，更有甚者漠視身體健康乃至生命安全，給公眾帶來不良示範、負面引導」。

官媒評論指出，若忽略平台引流機制不當，有避重就輕、隔靴搔癢之嫌，平台需要在「內容」和「流量」作出選擇，強調：

平台運營企業尤需釐清內容與流量的因果關係，回歸到「內容為王」的正確價值取向上來，構建更科學合理、更符合用戶期待、更傾向優質內容、更有利長遠發展的推薦機制及算法。

相關文章：【快手解禁】快手股價重挫15%失守90元　逾38億股今日解禁、期待北水支援？

【快手股價】大摩削目標價至50元？　快手：自媒體涉編造研報將起訴、大摩實際評級如何

記者：謝卓榮

港股 異動股 快手—W（01024）

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