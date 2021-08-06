▲ 【臨時避風港】美國給予留美港人18個月延期離境待遇、期間可就業 中方譴責

美國總統拜登於當地時間周四（5日）宣布，將為在美港人提供「臨時避風港」（temporary safe haven），給予現時身在美國的香港人為期18個月的延期離境待遇。白宮發言人表示，不排除延長臨時避風港措施。

外交部駐港特派員公署表示「堅決反對和強烈譴責」，又稱「反中亂港絕對無出路」，敦促美方趁早死心。

根據白宮一份備忘錄，拜登指令美國國土安全部長採取措施，為合資格在美香港居民提供為期18個月的「延期離境」（deferral of removal），期間他們將可以在美國就業。

拜登在備忘錄中提及，過去一年，中國持續打壓香港自治，破壞其僅餘的民主進程及體制，為學術自由設限，打壓傳媒自由。

備忘錄同時指出，給予香港人延期離境待遇，符合美國外交政策利益，亦有助推進美國在亞太地區的利益，重申美國會繼續支持香港人。有美國高層官員透露，華府今次決定，預料將涵蓋絕大部分現時在美國的香港人。

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編輯：吳敏芳