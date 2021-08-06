  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (五) 11:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【臨時避風港】美國給予留美港人18個月延期離境待遇、期間可就業　中方譴責

Hot Talk 08:55 2021/08/06

分享：

【臨時避風港】美國給予留美港人18個月延期離境待遇、期間可就業　中方譴責

美國總統拜登於當地時間周四（5日）宣布，將為在美港人提供「臨時避風港」（temporary safe haven），給予現時身在美國的香港人為期18個月的延期離境待遇。白宮發言人表示，不排除延長臨時避風港措施。

外交部駐港特派員公署表示「堅決反對和強烈譴責」，又稱「反中亂港絕對無出路」，敦促美方趁早死心。

根據白宮一份備忘錄，拜登指令美國國土安全部長採取措施，為合資格在美香港居民提供為期18個月的「延期離境」（deferral of removal），期間他們將可以在美國就業。

拜登在備忘錄中提及，過去一年，中國持續打壓香港自治，破壞其僅餘的民主進程及體制，為學術自由設限，打壓傳媒自由。

備忘錄同時指出，給予香港人延期離境待遇，符合美國外交政策利益，亦有助推進美國在亞太地區的利益，重申美國會繼續支持香港人。有美國高層官員透露，華府今次決定，預料將涵蓋絕大部分現時在美國的香港人。

相關文章：【中美關係】羅奇：若中國制裁美國上市中資股　將被視為冷戰開始

【中美關係】美國將14家中國企業列入實體清單 涉新疆侵犯人權行為 中方反對

編輯：吳敏芳

拜登 外交 中國 香港 美國 白宮

上一篇文章

【美股焦點】Beyond Meat第二季虧損擴闊遜預期　盤後跌逾半成

下一篇文章

【ET開市直擊】「國策市」自保大法 芯片股又安全嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元
【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元
【東京奧運】屈臣氏推WatsMask奪金特別版口罩、限量2020盒　每售一盒捐30元予運動員基金
【東京奧運】屈臣氏推WatsMask奪金特別版口罩、限量2020盒　每售一盒捐30元予運動員基金
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【快手解禁】快手股價重挫15%失守90元　逾38億股今日解禁、期待北水支援？
【快手解禁】快手股價重挫15%失守90元　逾38億股今日解禁、期待北水支援？
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升124點　騰訊ADR反彈　北水走資逾11億沽騰訊（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升124點　騰訊ADR反彈　北水走資逾11億沽騰訊（不斷更新）