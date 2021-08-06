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【港股市況】納指標指齊創新高恒指高開58點　官媒再發聲籲警惕奶粉營銷影響母乳餵養（不斷更新）

股市 09:21 2021/08/06

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美國就業數據改善，美股周四造好，納斯達克指數及標準普爾500指數齊創收市新高。日韓股市今早靠穩。內地官媒繼續發聲，繼「溫提」遊戲、電子煙、咖啡後，新華社撰文指專家提醒警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養。另外，港股方面，今日繼續有多間企業公布業績，包括電訊盈科 （00008） 及置富 （00778）

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【09：20】恒指在競價時段報26263點，升58點。

【中電信回A】中電信A股定價每股4.53元人民幣

【乳業股】新華社警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養　飛鶴、澳優憂受累

【教育股監管】字節跳動旗下大力教育將裁員　停運部份業務

【08：20】日韓股市向上，日經指數早段升0.45%；首爾綜合指數升0.12%。

【08：10】港股ADR指數靠穩，按比例計算，收報26,304點，升99點或0.38%。大型藍籌ADR向上。

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    +2

【08：00】美國上周首次申請失業救濟金人數減至38.5萬人，按周減少1.4萬人，7月裁員人數逾21年來最低。美股造好，道瓊斯指數收市報35064點，升271點或0.8%。納斯達克指數報14895點，升114點或0.8%。標準普爾500指數報4429點，升26點或0.6%。

【開市9點半】長和系增派中期息　李澤鉅指樓市中長綫平穩向好　中芯國際上季多賺4倍

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

編輯：吳敏芳

納斯達克綜合指數 港股 ADR 港股ADR 電訊盈科（00008） 標準普爾500指數 美國

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【美股焦點】Beyond Meat第二季虧損擴闊遜預期　盤後跌逾半成

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