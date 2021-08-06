【港股市況】恒指二萬六爭持　騰訊反彈、比亞迪中芯逆市升、快手創上市低（不斷更新）

美國就業數據改善，美股周四造好，納斯達克指數及標準普爾500指數齊創收市新高。日韓股市今早靠穩。內地官媒繼續發聲，繼「溫提」教育、遊戲、電子煙、咖啡行業後，新華社撰文指專家提醒警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養。另外，港股方面，今日繼續有多間企業公布業績，包括電訊盈科 （00008） 及置富 （00778） 。

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【10：42】內地官媒《經濟日報》發表評論批評網絡視頻業，快手 （01024） 及Bilibili嗶哩嗶哩 （09626） 股價下跌，快手今早曾跌穿80元，低見78.6元，現升4.6%報85元；嗶哩嗶哩現跌近3%，最新報610元。

【10：38】恒大 （03333） 關聯案件被要求移交廣州中院集中管轄，恒大系股價今日受壓。恒大現跌5.8%，最新報5.13元；恒大物業 （06666） 亦挫逾半成，最新報4.97元；恒大汽車 （00708） 現跌3.9%，最新報11.72元。

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【10：22】騰訊 （00700） 股價今早反彈，現升2.5%，最新報449.8元，成交額59.6億元。不過，科技股普遍仍偏軟，科指未止跌，現升0.2%，最新報6700點。

【10：18】IGG （00799） 曾插逾一成，低見7.15元，現跌幅收窄至半成，最新報7.64元。該公司公布，中期經調整純利約5.91億元，按年大跌43.3%，派中期息14.5港仙，去年同期每股中期息及特別息每股共50.2港仙。

【10：15】希瑪眼科 （03309） 盈喜料今年上半年扭虧為盈，錄得1000萬元至1500萬元淨利潤，去年則錄得2220萬元淨虧損，該股現升7%，最新報7.8元，盤中高見8.19元，曾升12%。

【09：51】比亞迪 （01211） 7月新能源車銷量增2.34倍，股價再破頂，盤中高見295，升9%，現報280.6元，升3.6%，成交額14億元。另外，贛鋒鋰業 （01772） 股價齊破頂，現升4.5%，最新報176.7元。小鵬汽車 （09868） 現升0.9%，報166.4元。

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【09：49】快手 （01024） 股價未止跌，現跌9%，最新報81.1元，盤中低見80.55元，創上市新低。該股昨日上市禁售期屆滿。

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【09：44】中芯 （00981） 績優，股價今早逆市上升，現升逾半成，報29.45元，盤中高見30.8元，曾升逾一成。

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【09：40】恒指高開後，開市即轉跌，恒指二萬六關爭持。官媒籲警惕奶粉營銷影響母乳餵養，乳業股受壓，蒙牛 （02319） 現跌3%，最新報43.6元，暫為表現最差藍籌；飛鶴 （06186） 現挫9%，暫報13.36元；雅士利 （01230） 現跌6.6%，最新報0.57元；現代牧業 （01117） 現跌1.4%，最新報1.39元。

【09：20】恒指在競價時段報26263點，升58點。

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【08：20】日韓股市向上，日經指數早段升0.45%；首爾綜合指數升0.12%。

【08：10】港股ADR指數靠穩，按比例計算，收報26,304點，升99點或0.38%。大型藍籌ADR向上。

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【08：00】美國上周首次申請失業救濟金人數減至38.5萬人，按周減少1.4萬人，7月裁員人數逾21年來最低。美股造好，道瓊斯指數收市報35064點，升271點或0.8%。納斯達克指數報14895點，升114點或0.8%。標準普爾500指數報4429點，升26點或0.6%。

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編輯：吳敏芳