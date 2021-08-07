【恒指夜期＋ADR】騰訊ADR收市轉跌　滙豐ADR高逾2%　北水轉吸62億 （不斷更新）

騰訊（00700）晚間再傳監管消息，騰訊ADR午後隨即轉弱，其他網股ADR亦偏軟，惟滙豐ADR進一步上揚，較港收市價高2.4%，夜期收市跌87點，收報26042點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 44.20 +2.4% 百度美股 159.75 -0.8% 騰訊ADR 449.01 -1.0% 阿里巴巴美股 191.02 -1.3% 網易美股 135.38 -0.2% 京東美股 270.72 -2.1%

【騰訊700】騰訊被指微信產品不符合未成年人保護法 遭內地檢察院提公益訴訟

【互聯網監管】李小加：監管警鐘已敲響 科技巨頭不要自視過高

【芯片加價】官媒批缺芯不是「炒芯」理由 經銷商惡意漲價致價格混亂 監管「該出手時就出手」

北京市海淀區廠窪西路8號海淀區人民檢察院公告稱，該院在履行職責中發現，深圳市騰訊計算機系統有限公司的微信產品“青少年模式”不符合《中華人民共和國未成年人保護法》相關規定，侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第五十五條規定，法律規定的機關和有關組織可以提起民事公益訴訟，法律規定的機關和有關組織提起訴訟的，人民檢察院可以支持起訴。現根據《中華人民共和國民事訴訟法》第五十五條第二款等法律規定發出公告，請擬提起民事公益訴訟的機關和社會組織在本公告發出三十日內將有關情況書面反饋本院。

港股全日微跌25點或0.1%，收報26179點，全日主板成交約1480億元。北水表現反覆，今日轉為吸資61.9億元，騰訊 （00700） 、中芯 （00981） 分別吸資51.2億及14.6億元，車股亦繼續有淨流入；相反，安踏 （02020） 及李寧 （02331） 則有6.5億及5.8億元淨流出。

北水資金流向：

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美國就業數據改善，美股周四造好，納斯達克指數及標準普爾500指數齊創收市新高。日韓股市今早靠穩。內地官媒繼續發聲，繼「溫提」教育、遊戲、電子煙、咖啡行業後，新華社撰文指專家提醒警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養。另外，港股方面，今日繼續有多間企業公布業績，包括電訊盈科 （00008） 及置富 （00778） 。

圖看焦點股份

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即市走勢：

【03：00】夜期收市跌87點，收報26042點

【21：56】夜期升1點，報26130點

【21：42】美股開市後，道指及標指再創新高。惟夜期變動不大，夜期現升35點

【18：17】恒指夜期升28點，報26157點，低水22點。

【16：12】恒指全日跌25點收26179點；科指跌18點或0.3%收6697點，大市成交1480億元。騰訊 （00700） 全日升3.3%，收453.6元，為表現最佳藍籌；中海油 （00883） 升3%，收8.09元，為、長和 （00001） 升2.6%，收57.85元；快手 （01024） 再跌半成，收84.9元，盤中低見78.6元，創上市新低。

體育用品股回軟，安踏 （02020） 跌3.6%，收170.9元；李寧 （02331） 跌4.3%，收83.3元；復星醫藥 （02196） 挫一成，收67.05元。比亞迪 （01211） 、中芯 （00981） 今早急升，但之後升幅收窄。比亞迪收升1.7%，報275.4元；中芯升不足1%，收28.15元。

【16：00】恒指U盤前跌3點報26201點。

【15：54】乳業股跌幅收窄，蒙牛 （02319） 倒升0.3%，最新報45.1元；飛鶴 （06186） 僅跌3.8%，暫報14.14元；雅士利 （01230） 現跌4.9%，最新報0.58元；現代牧業 （01117） 現跌2.8%，報1.37元。

【15：37】體育用品股回軟，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 、361度 （01361） 分別跌4%至5%。

【15：25】贛鋒 （01772） 控股子公司贛鋒鋰電擬自有資金投資84億元人民幣建設年產15GWh新型鋰電池項目，相關概念股造，洛陽鉬業 （03993） 升逾6%，最新報5.81元、中國鋁業 （02600） 現升6%，最新報4.72元、中國大冶有色金屬 （00661） 現升半成，最新報0.128元。

【14：40】電動車股表現搶鏡，但另一邊廂，傳統車股表現受壓，吉利 （00175） 現跌2.3%，最新報27.4元；長汽 （02333） 現跌1%，最新報36.55元；東風 （00489） 現跌1.5%，最新報7元。

【14：36】騰訊 （00700） 升幅再擴大，現升近半成，最新報459.8元；阿里巴巴 （09988） 現升0.6%，最新報193.6元；美團 （03690） 現升0.9%，最新報213.2元。

【13：37】小米 （01810） 8月10日晚上將舉行發布會，小米本周在微博公布，會上將發布「小米MIX4」手機，小米股價現升0.4%，報26.4元。

【小米股價】小米8.10發布小米MIX4、小米平板5 雷軍同場演講「過去沒說的事」

【13：08】恒指午後再轉跌，騰訊 （00700） 午後再升3.7%，報455.4元，成為支撑大市一大動力。另外，港交所 （00388） 現升1%，報527.5元。信義光能 （00968） 股價偏軟，現跌3.3%，最新報17.34元；藥明生物 （02269） 現跌3.4%，最新報125.4元。

【12：05】恒指半日升2點報26206點；科指亦跌轉升，升0.04%，午收6718點。大市半日成交844億元。騰訊 （00700） 半日彈3.6%，午收454.8元；另外長和 （00001） 升2.9%，午收58.05元。中海洋 （00883） 半日升3.7%，午收8.14元，暫為表現最佳藍籌。

比亞迪 （01211） 今早曾升近9%，中午升幅收窄至1.1%，午收273.8元。

【12：00】騰訊 （00700） 升幅擴闊至逾3%，帶動港股跌轉升，恒指中午升2點報26206點。

【11：30】長實 （01113） 及長和 （00001） 上半年盈利大幅回升3成以上，中期股息分別增派3成至0.8元及增派兩成至0.41元。長和股價今早造好，現升逾3%，報58.15元；長實則暫無升跌。

【11：00】復星醫藥 （02196） 現跌逾一成，最新報66.9元。另外，中生製藥 （01177） 現跌逾1%，最新報6.77元。

內媒引述科興生物董事長尹衛東報道，科興將向各國藥監局提交針對Gamma變種病毒及Delta變種病毒的臨床研究及緊急使用申請。中生集團亦指近期就應對Delta變種病毒的滅活疫苗提交臨床研究申報。康泰生物指，針對新冠病毒變種病毒的疫苗研發項目取得重要進展，已經成功分離出Delta變種病毒單克隆毒種。

【10：42】內地官媒《經濟日報》發表評論批評網絡視頻業，快手 （01024） 及Bilibili嗶哩嗶哩 （09626） 股價下跌，快手今早曾跌穿80元，低見78.6元，現升4.6%報85元；嗶哩嗶哩現跌近3%，最新報610元。

【10：38】恒大 （03333） 關聯案件被要求移交廣州中院集中管轄，恒大系股價今日受壓。恒大現跌5.8%，最新報5.13元；恒大物業 （06666） 亦挫逾半成，最新報4.97元；恒大汽車 （00708） 現跌3.9%，最新報11.72元。

【恒大3333】標普10日內兩降評級至「CCC」 廣州法院據報整合恒大案件處理、恒大系齊跌半成

【10：22】騰訊 （00700） 股價今早反彈，現升2.5%，最新報449.8元，成交額59.6億元。不過，科技股普遍仍偏軟，科指未止跌，現升0.2%，最新報6700點。

【10：18】IGG （00799） 曾插逾一成，低見7.15元，現跌幅收窄至半成，最新報7.64元。該公司公布，中期經調整純利約5.91億元，按年大跌43.3%，派中期息14.5港仙，去年同期每股中期息及特別息每股共50.2港仙。

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【10：15】希瑪眼科 （03309） 盈喜料今年上半年扭虧為盈，錄得1000萬元至1500萬元淨利潤，去年則錄得2220萬元淨虧損，該股現升7%，最新報7.8元，盤中高見8.19元，曾升12%。

【09：51】比亞迪 （01211） 7月新能源車銷量增2.34倍，股價再破頂，盤中高見295，升9%，現報280.6元，升3.6%，成交額14億元。另外，贛鋒鋰業 （01772） 股價齊破頂，現升4.5%，最新報176.7元。小鵬汽車 （09868） 現升0.9%，報166.4元。

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【09：49】快手 （01024） 股價未止跌，現跌9%，最新報81.1元，盤中低見80.55元，創上市新低。該股昨日上市禁售期屆滿。

【快手股價】快手股價續跌 低開6%創上市新低

【09：44】中芯 （00981） 績優，股價今早逆市上升，現升逾半成，報29.45元，盤中高見30.8元，曾升逾一成。

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【09：40】恒指高開後，開市即轉跌，恒指二萬六關爭持。官媒籲警惕奶粉營銷影響母乳餵養，乳業股受壓，蒙牛 （02319） 現跌3%，最新報43.6元，暫為表現最差藍籌；飛鶴 （06186） 現挫9%，暫報13.36元；雅士利 （01230） 現跌6.6%，最新報0.57元；現代牧業 （01117） 現跌1.4%，最新報1.39元。

【09：20】恒指在競價時段報26263點，升58點。

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【08：20】日韓股市向上，日經指數早段升0.45%；首爾綜合指數升0.12%。

【08：10】港股ADR指數靠穩，按比例計算，收報26,304點，升99點或0.38%。大型藍籌ADR向上。

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【08：00】美國上周首次申請失業救濟金人數減至38.5萬人，按周減少1.4萬人，7月裁員人數逾21年來最低。美股造好，道瓊斯指數收市報35064點，升271點或0.8%。納斯達克指數報14895點，升114點或0.8%。標準普爾500指數報4429點，升26點或0.6%。

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編輯：吳敏芳