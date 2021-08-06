【恒指夜期＋北水】北水轉吸62億　買騰訊中芯　夜期升28點 （不斷更新）

港股全日微跌25點或0.1%，收報26179點，全日主板成交約1480億元。北水表現反覆，今日轉為吸資61.9億元，騰訊 （00700） 、中芯 （00981） 分別吸資51.2億及14.6億元，車股亦繼續有淨流入；相反，安踏 （02020） 及李寧 （02331） 則有6.5億及5.8億元淨流出。

北水資金流向：

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美國就業數據改善，美股周四造好，納斯達克指數及標準普爾500指數齊創收市新高。日韓股市今早靠穩。內地官媒繼續發聲，繼「溫提」教育、遊戲、電子煙、咖啡行業後，新華社撰文指專家提醒警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養。另外，港股方面，今日繼續有多間企業公布業績，包括電訊盈科 （00008） 及置富 （00778） 。

圖看焦點股份

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即市走勢：

【18：17】恒指夜期升28點，報26157點，低水22點。

【16：12】恒指全日跌25點收26179點；科指跌18點或0.3%收6697點，大市成交1480億元。騰訊 （00700） 全日升3.3%，收453.6元，為表現最佳藍籌；中海油 （00883） 升3%，收8.09元，為、長和 （00001） 升2.6%，收57.85元；快手 （01024） 再跌半成，收84.9元，盤中低見78.6元，創上市新低。

體育用品股回軟，安踏 （02020） 跌3.6%，收170.9元；李寧 （02331） 跌4.3%，收83.3元；復星醫藥 （02196） 挫一成，收67.05元。比亞迪 （01211） 、中芯 （00981） 今早急升，但之後升幅收窄。比亞迪收升1.7%，報275.4元；中芯升不足1%，收28.15元。

【16：00】恒指U盤前跌3點報26201點。

【15：54】乳業股跌幅收窄，蒙牛 （02319） 倒升0.3%，最新報45.1元；飛鶴 （06186） 僅跌3.8%，暫報14.14元；雅士利 （01230） 現跌4.9%，最新報0.58元；現代牧業 （01117） 現跌2.8%，報1.37元。

【15：37】體育用品股回軟，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 、361度 （01361） 分別跌4%至5%。

【15：25】贛鋒 （01772） 控股子公司贛鋒鋰電擬自有資金投資84億元人民幣建設年產15GWh新型鋰電池項目，相關概念股造，洛陽鉬業 （03993） 升逾6%，最新報5.81元、中國鋁業 （02600） 現升6%，最新報4.72元、中國大冶有色金屬 （00661） 現升半成，最新報0.128元。

【14：40】電動車股表現搶鏡，但另一邊廂，傳統車股表現受壓，吉利 （00175） 現跌2.3%，最新報27.4元；長汽 （02333） 現跌1%，最新報36.55元；東風 （00489） 現跌1.5%，最新報7元。

【14：36】騰訊 （00700） 升幅再擴大，現升近半成，最新報459.8元；阿里巴巴 （09988） 現升0.6%，最新報193.6元；美團 （03690） 現升0.9%，最新報213.2元。

【13：37】小米 （01810） 8月10日晚上將舉行發布會，小米本周在微博公布，會上將發布「小米MIX4」手機，小米股價現升0.4%，報26.4元。

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【13：08】恒指午後再轉跌，騰訊 （00700） 午後再升3.7%，報455.4元，成為支撑大市一大動力。另外，港交所 （00388） 現升1%，報527.5元。信義光能 （00968） 股價偏軟，現跌3.3%，最新報17.34元；藥明生物 （02269） 現跌3.4%，最新報125.4元。

【12：05】恒指半日升2點報26206點；科指亦跌轉升，升0.04%，午收6718點。大市半日成交844億元。騰訊 （00700） 半日彈3.6%，午收454.8元；另外長和 （00001） 升2.9%，午收58.05元。中海洋 （00883） 半日升3.7%，午收8.14元，暫為表現最佳藍籌。

比亞迪 （01211） 今早曾升近9%，中午升幅收窄至1.1%，午收273.8元。

【12：00】騰訊 （00700） 升幅擴闊至逾3%，帶動港股跌轉升，恒指中午升2點報26206點。

【11：30】長實 （01113） 及長和 （00001） 上半年盈利大幅回升3成以上，中期股息分別增派3成至0.8元及增派兩成至0.41元。長和股價今早造好，現升逾3%，報58.15元；長實則暫無升跌。

【11：00】復星醫藥 （02196） 現跌逾一成，最新報66.9元。另外，中生製藥 （01177） 現跌逾1%，最新報6.77元。

內媒引述科興生物董事長尹衛東報道，科興將向各國藥監局提交針對Gamma變種病毒及Delta變種病毒的臨床研究及緊急使用申請。中生集團亦指近期就應對Delta變種病毒的滅活疫苗提交臨床研究申報。康泰生物指，針對新冠病毒變種病毒的疫苗研發項目取得重要進展，已經成功分離出Delta變種病毒單克隆毒種。

【10：42】內地官媒《經濟日報》發表評論批評網絡視頻業，快手 （01024） 及Bilibili嗶哩嗶哩 （09626） 股價下跌，快手今早曾跌穿80元，低見78.6元，現升4.6%報85元；嗶哩嗶哩現跌近3%，最新報610元。

【10：38】恒大 （03333） 關聯案件被要求移交廣州中院集中管轄，恒大系股價今日受壓。恒大現跌5.8%，最新報5.13元；恒大物業 （06666） 亦挫逾半成，最新報4.97元；恒大汽車 （00708） 現跌3.9%，最新報11.72元。

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【10：22】騰訊 （00700） 股價今早反彈，現升2.5%，最新報449.8元，成交額59.6億元。不過，科技股普遍仍偏軟，科指未止跌，現升0.2%，最新報6700點。

【10：18】IGG （00799） 曾插逾一成，低見7.15元，現跌幅收窄至半成，最新報7.64元。該公司公布，中期經調整純利約5.91億元，按年大跌43.3%，派中期息14.5港仙，去年同期每股中期息及特別息每股共50.2港仙。

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【10：15】希瑪眼科 （03309） 盈喜料今年上半年扭虧為盈，錄得1000萬元至1500萬元淨利潤，去年則錄得2220萬元淨虧損，該股現升7%，最新報7.8元，盤中高見8.19元，曾升12%。

【09：51】比亞迪 （01211） 7月新能源車銷量增2.34倍，股價再破頂，盤中高見295，升9%，現報280.6元，升3.6%，成交額14億元。另外，贛鋒鋰業 （01772） 股價齊破頂，現升4.5%，最新報176.7元。小鵬汽車 （09868） 現升0.9%，報166.4元。

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【09：49】快手 （01024） 股價未止跌，現跌9%，最新報81.1元，盤中低見80.55元，創上市新低。該股昨日上市禁售期屆滿。

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【09：44】中芯 （00981） 績優，股價今早逆市上升，現升逾半成，報29.45元，盤中高見30.8元，曾升逾一成。

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【09：40】恒指高開後，開市即轉跌，恒指二萬六關爭持。官媒籲警惕奶粉營銷影響母乳餵養，乳業股受壓，蒙牛 （02319） 現跌3%，最新報43.6元，暫為表現最差藍籌；飛鶴 （06186） 現挫9%，暫報13.36元；雅士利 （01230） 現跌6.6%，最新報0.57元；現代牧業 （01117） 現跌1.4%，最新報1.39元。

【09：20】恒指在競價時段報26263點，升58點。

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【08：20】日韓股市向上，日經指數早段升0.45%；首爾綜合指數升0.12%。

【08：10】港股ADR指數靠穩，按比例計算，收報26,304點，升99點或0.38%。大型藍籌ADR向上。

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【08：00】美國上周首次申請失業救濟金人數減至38.5萬人，按周減少1.4萬人，7月裁員人數逾21年來最低。美股造好，道瓊斯指數收市報35064點，升271點或0.8%。納斯達克指數報14895點，升114點或0.8%。標準普爾500指數報4429點，升26點或0.6%。

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編輯：吳敏芳