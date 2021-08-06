美國參議院共和黨人預計周末 對基礎設施法案投票

▲ 美國參議院共和黨人預計周末，對對5500億美元的基礎設施法案投票。（法新社資料圖片）

美國參議院兩位共和黨要員表示，他們預計周末將對5500億美元的兩黨基礎設施方案進行投票，為參議院與白宮之間的數周談判以及參議院內部數日的辯論畫上句號。

代表共和黨負責參議院辯論的西弗吉尼亞州參議員Shelley Moore Capito在採訪中表示，「我認為我們會有一次很好的投票，可能是在周末。我希望不要拖到周一，但也有可能」。

參議院共和黨二號人物John Thune表示，多數黨領袖舒默可能當地時間周四，提出結束辯論的動議，讓參議院在周末之前完成法案的工作。

該法案是由白宮和兩黨參議員議定的，牽頭參議員包括俄亥俄州共和黨人Rob Portman和亞利桑那州民主黨人Kyrsten Sinema。

預計國會預算辦公室周四發布基礎設施法案的成本估算。共和黨人一直要求該法案不增加聯邦赤字，但Capito表示，她預計無黨派的國會預算辦公室將估計約半數資金有眉目。

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編輯：李勝君



