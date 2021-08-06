亞馬遜員工重返辦公室計劃　押後至明年1月

▲ 據悉亞馬遜周四通過電郵告知員工，準備好1月3日當周開始回辦公室上班。（法新社資料圖片）

亞馬遜是最新一家推遲回辦公室上班計劃的大型科技公司，微軟、蘋果、谷歌此前已經宣布將回辦公室計劃推遲到10月。

面對Delta變異株在美國的擴散，亞馬遜表示，明年1月以前，員工們不必定期回到辦公室。公司周四通過電郵告知員工，準備好1月3日當周開始回辦公室上班。此前亞馬遜表示，其在美國和多個國家的員工，應該從9月7日當周起基本回到辦公室工作。

亞馬遜在西雅圖地區擁有超過75,000名員工，其中大部分在總部西雅圖和附近貝爾維尤（Bellevue, WA）工作。該公司在三藩市灣區、紐約、波士頓和洛杉磯也設有主要辦事處，華盛頓特區附近的新園區正在建設之中。

微軟本周早些時候已將回歸辦公室計劃推遲到10月 ，並表示將要求員工和訪客在進入辦公樓前出示疫苗接種證明。

谷歌和Facebook最近要求回辦公室上班的員工必須接種疫苗。谷歌和蘋果將回辦公室計劃推遲到了10月 ，蘋果公司表示，無論疫苗接種狀況如何，都將要求一些門店的員工戴口罩。另據報道，貝萊德和富國銀行也將回辦公室計劃延至10月。

亞馬遜未強制職員或數十萬在倉庫和物流部門工作的員工接種疫苗。該公司發言人證實1月3日這個日期，但拒絕進一步置評。

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編輯：李勝君