【美股分析】高盛上調標指今年底目標　看4700點約7%上升空間

▲ 高盛表示，企業強勁的盈利增長和低利率環境，刺激市場樂觀情緒，該行調高標指今年底目標至4700點。（法新社資料圖片）

高盛集團策略師上調對標普500指數的展望，雖然美股已經達到歷史高點 ，但企業強勁的盈利增長和低利率環境，刺激對大市繼續上漲的樂觀預期。

據高盛的研報，在標指一個月前突破4300點的預測目標後，David J. Kostin及其團隊將2021年末指數目標上調至4700點，意味著今年年內指數還可能上漲約7%。

8月2日Oppenheimer也調高預測，其首席投資策略師John Stoltzfus將標指年底目標，上調至4700點。

強勁的財報季度，推動美股創下歷史紀錄，影響蓋過了對Delta變異毒株，以及中國監管措施和貨幣刺激措施可能減碼的擔憂。高盛策略師團隊還將今年的每股純益預期，從193美元上調至207美元，意味著年增長率高達45%。

高盛表示，鑑於大量的股票回購和現金持有量增加，企業和家庭料將是美國股市的最大買家。面對部分領域還受疫情衝擊的情況，投資者應該在投資組合中，做好對長綫成長股和短綫策略押注的平衡。

高盛同時將明年底標指目標，從4600點上調至4900點，預計明年盈利增長將放緩，每股盈利增長幅度預料為2%。

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編輯：李勝君

