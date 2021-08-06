【示範單位】Wetland Seasons Bay三房單位　拆牆增加空間感　色彩繽紛富現代感

新地旗下天水圍新盤Wetland Seasons Bay第1期開放示範單位，設於環球貿易廣場10樓。是次開放的示範單位共有5個，其中一個連裝修單位，以項目5A座8樓A9室為藍本搭建，實用面積507平方呎，三房間隔。要留意的是，單位經拆牆改動，並非原裝開則。

單位不設玄關，入門可見開放式廚房及客飯廳。客飯廳呈長方形，設有特色牆，外連23平方呎露台，有助室內通風及增加採光。設計師亦利用假天花增加空間感，整體時尚繽紛。

Wetland Seasons Bay第1期5A座8樓A9室示範單位

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設計師將與房間相連的牆及房門改裝為玻璃以及趟門，盡用空內空間。主人房附設17平方呎的工作平台，增強採光，房間開則四正，空間實用，擺放雙人床後，仍可三邊落床。單位浴室本來並非套廁設計，但示範單位將主人房與廁所之間的牆身拆除，改裝為玻璃，一方面令房間更顯闊絡，另一方面延續客飯廳時尚設計。而單位另一睡房亦呈方形，四正實用。

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